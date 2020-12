La patronal del ocio nocturno de Baleares denuncia 25 locales que no cumplen la norma anti COVID

La patronal del ocio nocturno Abone ha detectado, en la últimas semanas, hasta 25 establecimientos y entornos de los que tiene constancia que no cumplen la normativa de seguridad para contener la propagación de la COVID-19. Por este motivo, presentó por registro en la Conselleria de Turisme i Treball, la información de que dispone.

El presidente de la patronal, Jesús Sánchez, explicó que en un encuentro con técnicos en materia de seguridad sanitaria del Govern mantenido hace quince días, les informaron del porqué algunas actividades no estaban permitidas. Se refirió a tener música en directo o Dj’s en locales donde se sirve comida y bebida. «Nos explicaron que la música alta obliga a los comensales, que van sin mascarilla, a subir el tono de voz, lo que está considerado actividad de riesgo», detalló Sánchez.

Tras recabar información de locales y entornos donde hay música en directo o Dj’s al tiempo que se sirve comida y bebida, Abone lo ha comunicado a la Conselleria «para que actúe en consecuencia».

Asimismo, la patronal solicita al Govern que publique una nota aclaratoria «para evitar la confusión en la interpretación de la normativa». Reclaman que se informe de que el servicio de hostelería «no es compatibles en este momento con la música en vivo y Dj’s en recintos cerrados». Desde Abone indican que la normativa aprobada en los últimos meses así lo establece.

Por otra parte y desde el inicio de la pandemia y, en concreto desde que comenzó el desconfinamiento, la patronal ha denunciado ante la Conselleria más de 60 locales y entornos por no cumplir la normativa. Durante el verano Abone ya advirtió de la celebración de fiestas ilegales en domicilios privados, que se convocaban a través de las redes sociales. Temen que esta situación se repita durante las fiestas navideñas, con el agravante de que serán en espacios cerrados debido al frío.

Locales que llevan nueve meses cerrados

Los locales del ocio nocturno, así como los enfocados al ‘tardeo’ ya no abrieron sus puertas el sábado 14 de marzo. Prácticamente nueve meses después permanecen cerrados. La actividad de ocio nocturno como tal todavía no se permite en Baleares, ni se ha autorizado en ningún momento de la desescalada. El sector confía en poder remontar a partir de la próxima temporada turística, tras haber perdido el verano y la Navidad de este año, dos de las mejores épocas para el ocio nocturno. No se trata de una situación exclusiva de Balears sino del conjunto de comunidades.