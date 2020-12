Un Nadal de Qualitat, la campaña para incentivar el consumo del producto local

#UnNadaldeQualitat es el lema que une a los consejos reguladores de las principales denominaciones de origen de Baleares, de aceite, vino, queso y sobrasada, que han lanzado juntos una campaña para incentivar el consumo de sus productos las próximas fiestas, apoyándose en su alta calidad.

La iniciativa aúna las fuerzas de la Denominación de Origen Oliva de Mallorca, DO Binissalem, DO Pla i Llevant, DO Formatge Mahón-Menorca, DO Oli de Mallorca, de la Indicación Geográfica protegida Sobrassada de Mallorca y la IGP Vi de la Terra Mallorca, han anunciado en un comunicado conjunto.

La campaña se basa en que si hay algo que une en fechas señaladas como la Navidad, probablemente sea el cuidado hasta el mínimo detalle al organizar las celebraciones, para compartir esos momentos especiales con los seres queridos, «un cuidado y una dedicación como la que dedican día a día los productores y elaboradores con sellos de calidad».

Quieren hacer llegar a las mesas «productos de proximidad, con todas las garantías de calidad».

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha destacado, durante la presentación este jueves de la campaña, los beneficios que comporta el consumo de productos de calidad y proximidad, tanto para el medio ambiente por la reducción de emisiones de carbono en el transporte, como por su contribución a la economía local y al mantenimiento de la tradición.

Según De la Concha, son argumentos que «justifican que estas fiestas el consumido cuente con estos productos en su mesa y también en la lista de regalos, para poder disfrutarlos también el esto del año».