PP, Cs y Vox abandonan el pleno del Consell por el «pacto secreto de Cladera con el PI»

El pleno de aprobación inicial de los presupuestos del Consell de Mallorca ha finalizado en bronca y con el abandono del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

El motivo del plante es «el pacto secreto de la presidenta Catalina Cladera con el PI, que han ocultado en todo momento», explica el portavoz ‘popular’ Llorenç Galmés, que asegura que «hay un documento conjunto que no quieren hacer público».

«Lo de hoy ha sido una muestra más de la hipocresía de Cladera que dice querer llegar a acuerdos con toda la oposición cuando en realidad sólo ha querido negociar, a escondidas, con el PI», ha dicho Galmés tras la sesión plenaria en que el PP ha denunciado que «el Pacte pretendía hasta que aprovásemos enmiendas de los de Xisca Mora basándose en el remanente de tesorería de 2020 que es un futurible que no está ni aprobado».

Según apuntan desde los partidos de la oposición el secretario del Consell de Mallorca «ha tenido que advertir al equipo de gobierno y al PI que no se podían aprobar dichas enmiendas porque de momento no se puede contar, al no estar aprobado, con el remante de la institución insular de este año». «Todo ha sido un montaje, todo ha sido oscuro y lo que debe aclarar la presidenta Cladera es a que pactos han llegado con el PI por esta negociación a espaldas de todos y como se beneficiaran mútuamente». «No entendemos absolutamente nada y que nos hayan escondido las enmiendas a los presupuestos deja en evidencia que alguna jugada política no quieren que se sepa, esperemos no sea por negarse ya también desde el PI a investigar la explotación sexual de las menores tuteladas», concluyen desde el PP.