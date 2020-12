Black Friday agresivo en Europa para viajar a Mallorca

Mallorca, Grecia y Turquía han sido los destinos vacacionales más favorecidos por la campaña de ventas en el Black Friday en el Reino Unido, Alemania y países escandinavos, según los portales online de viajes. Los descuentos a Mallorca han llegado al 40 % para reservar paquetes turísticos de marzo a octubre del próximo año.

Cadenas hoteleras y aerolíneas han sido las principales favorecidos durante todo este fin de semana, superándose las previsiones de touroperadores y compañías aéreas en cuanto a formalización de reservas.

«El hecho de que se haya exigido un depósito previo de menos de 40 euros por cada reserva, es una hecho que ha favorecido las reservas de las vacaciones para el próximo. Con la nueva normativa COVID-19, las anulaciones de reservas no están penalizadas y el consumidor puede recuperar el dinero invertido», indican touroperadores del Reino Unido, Alemania y Escandinavia.

Marzo

El abanico de ofertas es muy amplio hacia todas las zonas turísticas de la Isla y los touroperadores califican de positivo que el mercado vuelve a confiar en la reserva de paquetes vacacionales, por la seguridad que dan en la actual coyuntura marcada por la actual pandemia y la evolución de las vacunas anti COVID.

Los descuentos que se ofertan son de marzo a octubre, lo cual implica que la industria turística europea confía en que el turismo se reactive a partir de marzo, que es donde están enfocados todos los esfuerzos de touroperadores, transportistas, compañías aéreas, hoteleros, Govern y Consell.

La patronal aérea IATA lanzó este lunesr un comunicado en el que aboga porque el mercado británico pueda disponer en sus pasaportes de un cuño específico que confirme que el pasajero se ha vacunado contra la COVID. Es lo que han dado en llamar ‘vaccine stamps’. Con ello se agilizarían todos los trámites de llegada a los destinos turísticos españoles, principalmente a Mallorca y resto de islas.

El director general y CEO de IATA, Alexandre de Juniac, señala que el objetivo es que el trámite esté en funcionamiento a lo largo del primer trimestre del próximo año, cuando se espera que las vacunas estén operativas.

La recomendación de Angela Merkel

Ha causado sorpresa en las aerolíneas y en las agencias de viajes alemanes el anuncio de la cancillera Angela Merkel de recomendar no salir del país durante estas Navidades. No es la primera vez que el Gobierno alemán actúa de este modo, siendo Mallorca uno de los destinos perjudicados. Ya ocurrió el 15 de agosto pasado, lo que provocó el cierre progresivo de la planta hotelera en la Isla. Berlín, al igual que Londres, no quieren que los niveles de contagios de coronavirus se disparen al regreso de las vacaciones.