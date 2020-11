El IES Son Ferrer, contra el odio y la intolerancia

El aspecto físico, la ideología, la sexualidad, la religión o la personalidad. El odio entra por diversas vías y es algo que los jóvenes y adultos busca erradicar. Con esta idea surgió hace ya tres ediciones ‘Somos Más’, la iniciativa liderada por Google que quiere sensibilizar contra ese discurso del odio en Internet y el radicalismo que tantas veces aparece.

El IES Son Ferrer, en Calvià, fue ayer el escenario de la presentación de la campaña nacional, en la que los alumnos de 4º de la ESO pudieron conocer a fondo el desarrollo de esta iniciativa, así como conocer los testimonios de diversos participantes, como la youtuber Tinenca, y ver el vídeo ganador de la edición anterior. Con motivo de la nueva edición, un total de 15 centros educativos de Balears celebrarán hasta 150 talleres que formarán a más de 1.400 jóvenes.

Necesario

«Es necesario que se hagan cosas así. Yo misma he sufrido ese odio», comentó Nerea, una de las estudiantes del curso que participaron en el taller de presentación. Otra de sus compañeras, Lorena, aseguró conocer este discurso y por ello considera que «es muy bueno enseñar que hay que respetar».

«El discurso de odio es algo que hace mucha gente. Yo lo he visto en compañeros y me parece muy mal porque todos somos iguales y nadie debería sufrir», añadió Cristian, uno de los alumnos, quien además reconoció que «nunca he hecho eso y cuando veo reacciones así intento pararlas». La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, quien clausuró el acto junto al conseller de Educació i Universitat, Martí March, lanzó un mensaje de responsabilidad hacia los alumnos. Recordó que «por el simple hecho de haber nacido en esta parte del mundo, no nos podemos desentender de todos aquellos jóvenes que, a través de las redes sociales, ven en lugares como este un mundo mejor y, por ello, quieren darse la oportunidad de conocerlo. Ese es el movimiento migratorio».

Por su parte, el conseller Martí March precisó «la importancia de educar a los jóvenes porque, con el uso de las redes sociales, «los mensajes pueden llegar sin filtros». En la misma línea, el secretario de Enseñanza del sindicato UGT, Tino Davia, explicó que ‘Somos Más’ «demuestra su compromiso con la educación en valores».

El proyecto, en colaboración con el Gobierno central, Aula Intercultural (FeSP UGT) y la Fundación Jóvenes y Desarrollo, ha formado a más de 60.000 jóvenes y 1.200 docentes de 500 centros educativos a nivel nacional.