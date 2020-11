«Todo el Mediterráneo sufre los efectos de la contaminación»

La fundación Save the Med recibió este miércoles el Siurell de Plata 2020 a la Iniciativa Medioambiental, que reconoce su lucha por la conservación de la salud del mar, la eliminación de los plásticos en el Mediterráneo y la recuperación de la diversidad en el Mar Balear. Como representantes de la fundación ecologista, subieron anoche a recoger el galardón de Ultima Hora Bradley Robertson, presidente de la entidad, acompañado por los miembros de Save the Med Gabriel Morey y Jaume Bagur.

En su parlamento, Robertson agradeció al Grup Serra y al jurado de los Siurells de Plata por haber pensado en ellos y manifestó estar «complacido de compartir honor con los otros galardonados, de trayectorias tan destacadas».

El presidente de la fundación recordó que «desde 2018 trabajamos por la conservación del Mar Balear, pero con la mirada puesta en todo el Mediterráneo, pues en su conjunto sufre las consecuencias del deterioro medioambiental». Destacó la labor de tantas entidades dedicadas a la investigación y protección del mar y recordó que durante estos años han sido muchas las personas volcadas en esta tarea. No olvidó Robertson «la pesca fantasma, que tanto afecta a la supervivencia de especies como las tortugas». Save the Med mantiene programas educativos «que han llegado a miles de escolares, además de colaboraciones con instituciones y empresas con el objetivo común de eliminar los plásticos de un solo uso». Para finalizar, reconoció la labor de los trabajadores de Save he Med de todas las personas que colaboran y adoptan como suyos los objetivos de la fundación.