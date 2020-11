Las familias adelantan la compra de juguetes por temor a un confinamiento

Tras el último confinamiento de dos meses en el que las jugueterías de toda España permanecieron cerrados a cal y canto, ahora los padres y abuelos están empezando a comprar los regalos para Papá Noel y los Reyes Magos. Estas Navidades, muchos no quieren correr riesgos y se están adelantando las compras.

En Juguettos, con ocho establecimientos en toda la Isla, advierten que «la gente está anticipando. No sabemos lo que va a pasar dentro de quince días», explica Margalida Gual, gerente de Juguettos en Mallorca. Y pone como ejemplo el confinamiento perimetral de Manacor: «La tienda de esta ciudad no ha podido anticipar ventas porque no pueden venir a comprar los clientes de la zona de Llevant».

Gual advierte que «si se nos confina, la compra on line no cubrirá toda la demanda. Tenemos problemas logísticos a día de hoy y estamos recibiendo con retraso todos los juguetes. Las navieras que vienen de China están al 60 por ciento de capacidad y todo llega más tarde».

Previsión

En las jugueterías ya se empieza a ver a compradores previsores que ni esperan al Black Friday. De hecho, una opción que daban las jugueterías es la de guardar las compras en el almacén de la tienda para recogerlos en Reyes y muchos ya optan por guardarlos en casa por si acaso.

En El Corte Inglés «hemos notado desde hace un par de semanas cómo la gente ya compra los regalos. Tenemos ahora una campaña en la que se bonifica el 25 por ciento de la compra y que se puede gastar a partir del 26 de diciembre», cuentan fuentes de la compañía. Advierten que «como cada año, a partir del 10 de diciembre ya hay problemas para encontrar cierto juguetes». Aunque advierten que «aquí no hay tanto miedo al confinamiento como en otras comunidades porque la situación sanitaria es un poco mejor». Eso sí, estas Navidades la compra on line es protagonista: «Estamos preparados para que funcione al 200 por cien. Con el servicio Click & Car el cliente compra en la web y lo recoge en Atención al Cliente sin entrar en la tienda».

En la céntrica juguetería La Industrial, comercio emblemático de Palma, también confirman que «ya se está mirando y comprando. Estamos asustados, hemos comprado mucho género y ahora esperamos que los clientes respondan. Y lo hacen: nos dicen que nos compran porque no quieren que cerremos».

La asociación juguetera pide que se declare producto esencial

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes pide que los juguetes sean declarados producto esencial. Así, las jugueterías se librarían del cierre en caso de confinamiento. Un ejemplo: en Asturias están clausuradas pero en Italia siguen abiertas. Los jugueteros temen que se pueda perder la campaña, ya que creen que la compra on line no daría abasto a la demanda.