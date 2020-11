CAEB y PIMEM afirma que el anuncio de la bajada del IVA turístico llega tarde

El anuncio realizado por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, de que el Gobierno está «abierto» a rebajar el IVA turístico por debajo del 10 %, ha sido criticado por todo el sector turístico español y balear, así como por las patronales CAEB y PIMEM, ya que en su opinión llega tarde y se produce por la COVID-19.

La ministra sorprendió con este anuncio de forma inesperada ya que era algo que se reclamaba hace años. «Estamos abiertos a seguir tomando medidas porque el sector turístico necesita el respaldo de las administraciones y va a ser uno de los que saque a España de la crisis cuando pase la pandemia», afirmó Maroto.

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, indica sobre la declaración de la ministra: «Suena bien, pero hay que analizarla con prudencia. Lo vemos como una sensibilidad a destiempo del Gobierno central con el turismo, porque nunca antes lo ha tenido. Lo lógico es que la bajada del IVA turístico se tendría que haber hecho en años precedentes, donde Balears ha tenido que competir en inferioridad de condiciones con el resto de países vacacionales de la cuenca del Mediterráneo, cosa que le ha afectado».

Mora añade que no habrá efecto rebote ahora, «ya que la crisis de la pandemia lo ha invadido todo de forma negativa. Es una medida que no reactivará la demanda vacacional, ya que no hay intención de viajar en estos momentos en los mercados emisores».

CAEB

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, afirma: «Es momento de bajar el IVA a todos los sectores de la cadena de valor turística». La CAEB reclama una bajada de impuestos.

Planas insiste en que la CAEB exige de forma reiterada «la necesidad de rebajar el IVA a todos los sectores más golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia, del mismo modo que nos hemos opuesto y nos oponemos a que el Gobierno se plantee la exención del IVA a la educación y la sanidad privada».

Añade que es urgente apoyar a empresas y trabajadores con planes de reactivación que estimulen la demanda, «en lugar de barajar medidas que, con un claro afán recaudatorio, nos llevan a que el aumento del paro se convierta en una bola de nieve».

Las patronales hoteleras de Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera, así como la Agrupación de Cadenas Hoteleras, señalan que «todo lo que sea ayudar a reactivar la actividad turística es bienvenido, de ahí que el Gobierno debe actuar en consecuencia».

IVA

Las asociaciones empresariales turísticas de las Islas reclaman desde hace años un tipo superreducido en el IVA para el turismo, que se situaría en el 4 %. Esperan que el Gobierno, consciente de la caída de la actividad turística y la destrucción de empleo en todos los destinos vacacionales, atienda ahora sus reivindicaciones