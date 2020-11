«Decir a mis padres que tenía un tumor fue lo más difícil»

«La vida es un partido a partido». A la centrocampista mallorquina del Club Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla (Cala Millor, 1994), un tumor cerebral le llevó al banquillo por un tiempo indeterminado. Mientras lleva semanas recuperándose con éxito en la Isla, ayer participó en la clausura de la segunda edición del Congreso de Personas con Cáncer y Familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ha contado con la colaboración de entidades autonómicas y en la que ha reunido en línea a 449 inscritos. El congreso online continuará hasta el jueves 12 con ponencias en Cataluña, Extremadura y Madrid.

El primer golpe para Torrecilla llegó cuando su doctora le comunicó que tenía un tumor en el cerebro. «En esas primeras horas te quedas en shock. Lo más difícil fue decir a mis padres que tenía un tumor». El segundo golpe definitivo llegó con el resultado final: un tumor maligno y que en dos días había que operar. Sin embargo, la deportista reconoce que «siempre he sido muy optimista. Al final todos conocen la palabra cáncer, pero pocos saben lo que es hasta que lo vives».

No pierde la esperanza de volver a jugar a nivel profesional. «Tengo claro que hasta que no pase la enfermedad no haré ninguna locura. Pero por supuesto, en mi cabeza no cabe el no volver al campo. Tengo tiempo para recuperarme y poder volver a debutar. Es una motivación extra para mí», declaró en una entrevista a Ultima Hora.

El presidente de la AECC en Baleares, Javier Cortés, inauguró una jornada repleta de ponencias, talleres e intervenciones, sosteniendo que «estos años de esfuerzo han sido rematados por la COVID-19. Pero la AECC no ha dado un paso atrás y este encuentro es un ejemplo de compromiso». Por su parte, la vicepresidenta de asociación, Bel Amer, resaltó que «la COVID-19 no ha hecho más que agravar la situación de los pacientes con cáncer y sus familias. El grado de preocupación es superior en un 67 %».

La familia, el voluntario y el papel de las asociaciones para los pacientes con cáncer marcaron una jornada que duró hasta pasadas las cinco de la tarde. Nueve pacientes de distintas asociaciones contaron su realidad sobre esta enfermedad y la vulnerabilidad que provoca cuando se detecta. «Al principio piensas que vas a morir, pero luego ves que sales adelante», expresó una de ellas, Pilar Fernández, de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, durante su ponencia.

Esta otra pandemia, llamada cáncer, se diagnostica cada año en millones de personas. Y solo en Balears hubo cerca de 6.000 casos en 2018. El cáncer de pulmón, mama, colorrectal y próstata son los tipos más comunes en España, destacó la jefa de Servicio de Oncología de Son Espases. Y gracias a la prevención precoz, ya solo en el tipo colorrectal por ejemplo, de los 116 casos diagnosticados aquí en los últimos años, el 80 % se curó, según compartió el doctor José Reyes.

El Congreso, un año más, volvió a dar un paso adelante en el cáncer reconociendo al enfermo y a la familia en «una diana irrenunciable» para la AECC.