Salut mantiene las restricciones vigentes en Baleares

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciado este viernes que se mantienen todas las restricciones durante 15 días, de momento, para frenar los contagios de COVID-19.

Además, el toque de queda -regulado por el Estado-también sigue vigente. También ha avanzado que lo más probable es que se tenga que mantener, aunque ha advertido que si la situación epidemiológica empeora se tendría que adelantar la hora del toque de queda. Preguntada por la posibilidad de aplicar un confinamiento domiciliario en las Islas, ha respondido que no lo ve necesario en estos momentos.

Gómez ha asegurado que lo que pase en las próximas semanas es fundamental para tener o no controlada la evolución de la pandemia, por lo que ha argumentado que no se puede bajar la guardia pese a que Baleares es la segunda comunidad que presenta una mejor situación epidemiológica. «Tenemos claro que las medidas que tomamos funcionan, los contagios se están conteniendo y moderando, por eso queremos mantenerlas». No obstante, ha señalado que no bajan tanto como le gustaría.

La consellera ha precisado que desde el 10 de octubre la curva ha vuelto a subir, en forma de dientes de sierra, pero con una ligera tendencia ascendente; estaba a la baja desde el 26 de agosto.

El portavoz autonómico del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha avanzado que los contagios seguirán al alza de forma leve durante dos semanas.

Arranz ha hecho especial situación en las residencias de la tercera edad y ha señalado la necesidad de mantener todas las medidas para evitar que aumenten los contagios en estos centros.

Respecto a las pruebas que se pueden hacer en puertos y aeropuertos, ha señalado que las única eficaces son las PCR. No obstante, la OMS recomienda que si hay muchos casos o mucho retrasos que se hagan pruebas de antígenos a los contactos de positivos. No obstante, ha señalado que a prueba de que salgan otras técnicas se deben hacer PCR, otra cosa es la técnica. Así, ha comentado que se está abriendo la posibilidad de hace pruebas con saliva, aunque tardan lo mismo.

Preguntado por el estudio de seroprevalencia que realiza el Estado, ha señalado que la participación de Baleares será la misma que en las ocasiones precedentes.