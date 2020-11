El PSIB gestionará el 90 por ciento del Presupuesto total del Govern en 2021

El PSIB gestionará el año que viene el 90 por ciento del Presupuesto total de las conselleries y de los organismos autónomos, mientras que Podemos y Més se repartirán el resto, con una clara ventaja para los ecosoberanistas: sus dos consellers controlarán el 9,8 por ciento del total, lo que deja a los podemitas con apenas el dos por ciento restante.

En términos absolutos, los departamentos controlados por el PSIB, sin contar las empresas públicas, dispondrán el año que viene de 3.508 millones de euros frente a los 392,2 millones de los consellers Miquel Mir y Fina Santiago y los 85,8 de las dos conselleries de Podemos. En las empresas públicas sucede algo parecido, si bien el dinero está más repartido. La mayor parte del dinero que gestionarán los socialistas se lo reparten entre las conselleries de Salut y Educació.

Los altos cargos y asesores

Es la lectura del reparto de fuerzas políticas que reflejan las cuentas que ayer entraron en el Parlament. El Govern gastará el año que viene 5.881 millones, un Presupuesto marcado por la pandemia de la COVID a todos los niveles.

No habrá reducción de altos cargos ni de asesores, lo que deja el gasto político a niveles similares a los del año pasado: el sueldo de los altos cargos suma 9.521.789 euros y el de los asesores, 4.866.618. El coste de altos cargos baja en 33.290 euros, mientras que el de asesores sube en 149.734 debido a que algunas de las asesoras fueron sustituidas por embarazo con nuevas contrataciones temporales.

Se mantiene la congelación de sueldos tanto para los cargos políticos como para los funcionarios, que el año que viene, como este, tampoco verán un aumento de sueldo. La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, señaló que el Govern está dispuesto a negociar con los sindicatos, pero dio prácticamente por hecho que no habrá vuelta atrás en esta decisión. Pese a que los sueldos se congelan, el gasto en personal sube un 5,9 por ciento debido a nuevas contrataciones de trabajadores.

Aumenta el gasto sanitario deforma notable para hacer frente a la pandemia hasta el punto de que el Presupuesto del IB-Salut crece 200 millones de golpe. Dispondrá de 1.894 millones de euros, una cifra de récord absoluto. «El esfuerzo público es excepcional ante una emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas», dijo la consellera.

Ese esfuerzo se notará también en las inversiones, que aumentan sensiblemente con respecto a otros años. El año que viene se invertirán 745 millones de euros, un aumento del 14,1 por ciento con respecto a este año. Pese a ello, las inversiones apenas representan el 12,6 por ciento del dinero total del Govern para el año que viene.

En un presupuesto expansivo, con más gasto e inversión, la nota discordante la dan los consells porque en 2021 recibirán menos dinero que este año. Deberán repartirse 372 millones de euros frente a los 413 del año pasado y las razones de esta caída están en el descenso en las previsiones de recaudación de impuestos propios del Govern y en que la liquidación del sistema de financiación de hace dos años es negativa.

Aumento en cuatro años

Pese a esta caída, la consellera d’Hisenda señaló que los ingresos de los consells han aumentado casi un 40 por ciento durante esta legislatura gracias al cambio en el modelo de financiación. Por lo que respecta al gasto territorializado, Mallorca recibirá 603,62 millones, a Menorca llegarán 99,26 millones, Eivissa recibirá 129,67 millones y Formentera, 16,07 millones. El gasto también cae en todas las Islas.

La consellera d’Hisenda destacó que los Presupuestos «nacen de una hoja de ruta pactada con la mayoría de grupos políticos, instituciones y agentes sociales» y destacó que servirán para impulsar políticas sociales, aumentar la inversión pública y apoyar a los sectores productivos «que liberarán la recuperación».

Por su parte, el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, recalcó que, con la entrada de las cuentas en la Cámara balear, ahora llega el turno de los partidos políticos para que hagan sus aportaciones. La previsión es que los Presupuestos se puedan aprobar el mes de diciembre.

LAS PARTIDAS UNA A UNA

Medio Ambiente

El canon para fomentar el reciclaje supondrá 400.000 euros en ingresos

La única novedad fiscal que incorpora el Presupuesto para el año que viene es la creación del canon que gravará que no se reciclen las basuras. Lo pagarán los ayuntamientos, pero podrán trasladar el coste a los ciudadanos. El Govern prevé unos ingresos por este canon de 400.000 euros ya que se implantará de manera progresiva y entrará en vigor a partir del mes de julio. El canon es finalista y sus ingresos se destinarán a políticas de fomento del reciclaje. Por lo que se refiere a las demás medidas fiscales, el Govern mantiene las mismas desgravaciones que este año. El total de las desgravaciones supondrá una merma de ingresos de 73,67 millones de euros, según la Conselleria d’Hisenda.

Vivienda

Habitatge prevé comprar pisos a los grandes tenedores por valor de 3,4 millones de euros

El Ibavi incluye en sus cuentas la previsión de destinar 3,4 millones de euros a la compra de pisos a los grandes tenedores, según consta en las cuentas del organismo público. También ha presupuestado 1,5 millones de euros para ejercer el derecho de tanteo y retracto y adquirir pisos de VPO que se pongan a la venta. Son dos de las propuestas del organismo público, que además se complementan con la construcción de viviendas públicas durante este ejercicio. El Ibavi prevé conseguir ingresos por valor de 4,5 millones con el alquiler de sus inmuebles. La Conselleria d’Habitatge i Mobilitat, en manos de Marc Pons, prevé gastar el año que viene 11,8 millones de euros en fomento de la vivienda social, según recogen las cuentas de este departamento.

Transparencia

Menos dinero a la Oficina Anticorrupció sin haber acabado de desplegarse

El Presupuesto de la Oficina Anticorrupció baja ligeramente, 4.000 euros menos, pero la cifra es significativa porque este organismo no ha terminado de desplegarse y aún faltan contrataciones en el organigrama de personal. El sueldo base del director de la Oficina, Jaime Far, será de 94.096 euros, si bien este sueldo se puede complementar trienios, en caso de que le correspondan. El Govern ya bajó ligeramente el sueldo de Far en los Presupuestos del año pasado y se lo igualó a lo que cobran los miembros de la Sindicatura de Comptes.

Relaciones con la corona

El Presupuesto para Marivent baja en 6.000 euros tras años de fuertes recortes

Una de las partidas polémicas que incorporan los Presupuestos de la Conselleria de Presidència es el dinero que se destina al mantenimiento del Palacio de Marivent. El año que viene se gastarán en este apartado 973.265 euros, 6.000 menos que este año. El recorte presupuestario en esta partida ha sido constante en los últimos años. Hace una década el Govern destinaba 1,5 millones de euros de sus Presupuestos a cubrir los gastos de mantenimiento de la residencia de verano de los Reyes.

Litoral

Una partida de 16 millones para la mejora de los puertos titularidad del Govern

La entidad Port de les Illes Balears prevé invertir 16 millones de euros en la mejora de las instalaciones portuarias que son competencia del Govern. Se prevé la estabilización del acantilado del puerto de Cala Rajada, la reconstrucción del muelle de Portocolom, con la recuperación de la piedra actual y un nuevo edificio comercial. También se prevé la construcción de un nuevo edificio para la entidad en el Parc BIT, y el acondicionamiento del manto de escollera, mejora del abrigo sur y otras intervenciones para modificar la tipología del muelle del Port d’Andratx.

Movilidad

Partida para el estudio del proyecto del tranvía y más obras ferroviarias

Las cuentas de la Conselleria de Marc Pons incluyen una partida para la redacción de los estudios preliminares del tranvía de Palma tanto a Son Espases como al aeropuerto, una obra que podría financiarse con fondos europeos. La empresa SFM prevé diversas inversiones por valor de 13,2 millones de euros, entre las que figuran las supresión del paso a nivel de sa Farinera, la adquisición de nuevas unidades eléctricas, por valor de 6,5 millones de euros o la mejora del punto de cruce de trenes entre s’Enllanç y Manacor.

Educación

La UIB tendrá 114 millones y habrá más inversión en los centros educativos

El Presupuesto de la UIB será de 114 millones de euros el año que viene, un ligero aumento con respecto al de este año. La Universitat prevé ingresar 15 millones de euros con sus propias tasas. Gastará 24 millones en inversiones y 75 millones en personal. El presupuesto del Ibisec, la entidad que gestiona las inversiones en los centros educativos, aumenta. La entidad prevé invertir en 2021 un total de 25,1 millones de euros, frente a los 21,9 de ese año. Habrá ampliaciones y mejoras de diversos centros educativos y 15,9 millones del total se gastarán en Mallorca.

Nuevos organismos

Se crea la Agència de la Salut Pública y desaparece el Consorcio del Palma Arena

El Presupuesto del año que viene incorpora novedades por lo que se refiere a entidades dependientes del Govern. Se crea la Agència de Salut Pública con el objetivo de planificar las políticas de salud y la prestación de los servicios que integran la cartera de la sanidad pública, como la vigilancia, la prevención y la promoción de la salud. Además, se ratifica el proceso de disolución del Consorcio del Velódromo Palma Arena, que pasa a integrarse en la Fundació Esport Balear. El Consorcio de Recursos Sociosanitarios se transformará en la Agencia de Equipamientos de Servicios Sociales.