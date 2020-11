Menos luces de Navidad y más ayudas sociales

En las redes sociales se ha impulsado la campaña #LucesNo para destinar ese gasto a hosteleros, autónomos y demás personas que sufren la crisis. Además, se ha abierto el debate tras la decisión del Ajuntament de Calvià de no colocar este año la iluminación navideña para destinar ese presupuesto a asuntos sociales. Los municipios de la Isla toman diferentes posturas: desde mantener las luces para animar el comercio y a los niños, pasando por los que han recortado la partida para desviarla a causas sociales. Solo Mancor sube el gasto, tras el recorte en todas sus fiestas.

Palma

La capital balear tendrá luces de Navidad también este año. El Ajuntament no se ha planteado suprimir el alumbrado navideño al que destina un presupuesto aproximado de un millón de euros. La contratación de la instalación de las luces se realizó en enero, como cada año, y se comenzaron a colocar a mediados de agosto. Se considera que las luces de Navidad son importantes para los comerciantes de Palma, que cuentan con ellas para ayudar al fomento del consumo.

Inca

Desde el Ajuntament inquer señalan que «hicimos una reestructuración presupuestaria para destinar a servicios sociales. Tanto la iluminación como las fiestas, ferias o cultura han sufrido una reestructuración para derivar recursos a asuntos sociales, con lo que quedará cubierto todo el año. Por eso mantenemos la misma iluminación: es una petición de los comerciantes».

Manacor

Este año la iluminación de Navidad casi no supondrá ningún gasto para el Ajuntament. Manacor ha obtenido una subvención de la Direcció General de Comerç de 10.000 euros y además, la empresa de iluminación ha suministrado 18.000 euros en estructuras varias, tal y como está obligada por contrato. El montaje irá a cuenta del personal propio de Serveis Generals. Por otro lado, se trabaja en una aportación extra para servicios sociales y también se prepara una campaña para los comercios y restauración.

Llucmajor

El Consistorio reduce un 20 por ciento el presupuesto en luces, pero aún así, señala en sus redes que ante «una Navidad diferente y atípica no queremos, en ningún caso, que sea triste [...]. También queremos fomentar que todo el mundo salga a la calle, que haga sus compras y consuma en los bares y restaurantes, siempre respetando las normas de seguridad».

Pollença

Andrés Nevado, teniente de alcalde Pollença, señala que «una parte de lo que nos ahorramos en otras actividades que hicimos por Navidad (mercadillo, chocolatada, concierto de Nochevieja...), lo destinaremos a iluminar algunas zonas del pueblo. Se redujo una parte del presupuesto de luces pero algo vamos a poner. A los niños les hace ilusión».

Alcúdia

Según el regidor de fiestas, Gabriel Hevia, «en julio reducimos nuestra partida de fiestas 80.000 euros y lo destinamos a ayudas para autónomos, que alcanzaron los 400.000 euros. Ese recorte ha tenido su impacto en la partida de Navidad. Habrá menos luces pero entendemos que debe haber una sensación de normalidad para los niños y para que la gente se anime a ir a los comercios. Si el año pasado el presupuesto de luces fue de 38.000 euros, este año será de 28.000».

Sóller

Mar Castañer, regidora de fiestas, señala que «ya destinamos la gran parte del presupuesto de Fiestas y Promoción Económica a servicios sociales. Para estas fiestas seguiremos poniendo las mismas luces que había el año pasado. Nuestra idea es la de apoyar e impulsar el pequeño comercio local, así como mantener la ilusión y alegría de unas fiestas familiares y que sobretodo los mas protagonistas son los niños.

Valldemossa

Jaume Mayol, regidor de Cultura, señala que «la iluminación la instala la brigada municipal. Sí que es verdad que esta legislatura estaba previsto, como cada año, destinar una partida en renovación de luces, cosa que este año no haremos».

Mancor

Una excepción en la Isla: Mancor incrementa su presupuesto de luces con 4.000 euros más. Según su alcalde, Guillem Villalonga, «habíamos previsto una partida bastante elevada para asuntos sociales que viene de otros departamentos. Como no vamos a organizar muchas actividades en Navidad, para que haya más alegría pondremos 4.000 euros más luces». En 2019 el presupuesto de estas fiestas fue de 10.000 euros pero ya se ha descartado la fiesta de Nochevieja, los actos de Nochebuena, el mercadillo...

Marratxí

Desde el Ajuntament advierten que «no se van a dejar de poner las luces porque las partidas para asuntos sociales crecieron en 300.000 euros y se disponen ayudas para autónomos y comercios. Tenemos un contrato vigente para el suministro de estas luces y si lo incumplimos incurriríamos en gasto igualmente». Y las luces aportan ilusión en estos días.

Andratx

En Andratx se ha optado por seguir manteniendo la luz de Navidad, ya que «también hay gente del sector que necesita trabajar y a los comercios les vendrán bien las luces durante estas semanas. Además, las partidas para Servicios Sociales ya están previstas.

Banc d’Aliments

Su presidente, Raimundo de Montis, agradece el desvío del presupuesto de luces para asuntos sociales. «Serán unas Navidades tristes y la gente lo pasa mal. Si se pueden ahorrar gastos innecesarios, será espléndido. Cada mes repartimos 100 toneladas de comida y no nos basta», dice.

Afedeco

Según su dirigente, Toni Gayà, «si vamos a estar confinados, no entiendo porqué ponen las luces por la ciudad si no vamos a poder pasear. Nadie compra ahora mismo y deberíamos ser más optimistas».

Pimeco

El presidente de la patronal, Antoni Fuster, cree que «las luces aportan un poco de ánimo en unos momentos tan duros. De hecho todas las calles comerciales quieren luces».

A nivel nacional, las redes sociales han propagado una campaña para eliminar el gasto de luces, ya que lo consideran innecesario.

Luces de Palma

Estas próximas fiestas no se celebrará en Palma el encendido de luces navideñas en el Passeig des Born, al que cada año acudían miles de personas. La pandemia del coronavirus no lo permite y, lógicamente, las medidas de seguridad sanitaria se imponen a la tradición. Pero sí está previsto un acto simbólico el próximo 26 de noviembre, un día antes del Black Friday, como reclaman los comerciantes, al que no se convocará a los ciudadanos.