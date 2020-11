Quejas por las aglomeraciones que se producen en tren y metro

Usuarios del tren y el metro se han quejado estos últimos días de las aglomeraciones que se producen en algún convoy en hora punta y que no permiten mantener la distancia de seguridad. A este periódico le constan tres quejas: dos relativas a la línea de tren entre Palma y la Part Forana (una denunciada por un particular y otra de la asociación de usuarios del tren) y una tercera de un particular relativa al metro. En los tres casos se criticaba que los convoyes circulaban demasiado llenos en hora punta y pedían más vagones o incrementar las frecuencias para corregir el problema.

En relación al metro, fuentes de la Conselleria de Mobilitat indicaron que la aglomeración del lunes fue puntual: que aquel día el tren circuló con solo dos vagones debido a una incidencia técnica (lo normal son tres o cuatro vagones) y que desde ayer lo hace con cuatro vagones. Respecto a las líneas entre Palma y la Part Forana, explicaron que justo ayer se registró otro problema también puntual con un convoy (debía parar en todas las estaciones y no lo hizo) que hizo que el que circulaba después se llenara con los viajeros que el anterior no había podido recoger.

De pie, solo la mitad

Asimismo, la diputada del PP Núria Riera recogió este martes el malestar de estos usuarios y reprochó al Govern que hubiera reducido las frecuencias del metro. «Las estaciones están llenas de anuncios sobre las tres emes y luego los viajeros no pueden mantener la distancia, los vagones van a rebosar», criticó.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, defendió las medidas en el transporte público en el marco de la pandemia y señaló que se ha incrementado la limpieza, que se ha dispuesto más seguridad en las estaciones y que se ha limitado el número de viajeros que pueden hacer el trayecto de pie a la mitad.