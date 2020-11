Simebal y Satse consideran una «temeridad y una negligencia» no hacer PCR a todos los pacientes que ingresan

Simebal y Satse consideran una «temeridad y una negligencia» no hacer pruebas de COVID-19 a todos los pacientes que ingresan. Así lo han puesto de manifiesto varios delegados sindicales del sindicato médico de Baleares y el secretario general de Satse, Jorge Tera, tras conocer por Ultima Hora que Salut sólo realiza PCR a los pacientes que ingresan para intervenciones quirúrgicas o con síntomas de COVID-19.

«Es una temeridad, es un peligro, no sólo para el resto de pacientes que puedan estar ingresados, sino para los sanitarios. Debería ser siempre imprescindible que a cualquier paciente que vaya a ingresar se le realice siempre PCR. Es una prueba más de que las cosas no se están haciendo bien», han denunciado desde Simebal.

«Si no haces PCR a todos los pacientes que ingresan por urgencias en el hospital, estás introduciendo la COVID con los ingresos», han advertido este domingo las citadas fuentes sindicales. En este sentido, han advertido que «un hospital no puede ser un foco de contagios». Por ello, Simebal exige la realización de PCR a todos los pacientes que ingresan en los hospitales de las Islas.

No obstante, delegados sindicales de Simebal en Menorca y en Son Llàtzer han asegurado que en estos centros hospitalarios siempre se hacen PCR a todas las personas que ingresan, aunque no tengan síntomas de coronavirus o no vayan a ser intervenidos quirúrgicamente. También han precisado que operan de este modo en algunos servicios de Son Espases, como hematología.

Por su parte, Tera ha manifestado que «Satse no está de acuerdo, lo considera una irresponsabilidad». Además, ha anunciado que tomarán las medidas oportunas, ya que consideran que deben hacerse PCR a todas las personas que ingresen en los hospitales de las Islas.

Sin embargo, la Conselleria de Salut ha asegurado que sólo se realizan PCR a las personas que ingresan con síntomas de COVID-19 o a las que van a ser intervenidas quirúrgicamente y han argumentado que se procede de este modo porque así lo establece el protocolo.