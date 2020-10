Unas 100 personas se concentran en Palma «en favor de la libertad»

«No somos negacionistas, nos tomamos en serio el virus pero no es tan agresivo como dicen» afirma Heidi Stadler, una de las asistentes en la concentración que Baleares Acción celebró esta pasado domingo en Palma «en favor de la libertad» y contra el nuevo estado de alarma.

La concentración, convocada a través del Telegram de Baleares Acción, reunió a un centenar de personas en la Plaça d'Espanya. «No somos delincuentes, somos gente pacífica que luchamos por nuestra libertad» explica Heidi, todavía asombrada por la presencia de numerosos efectivos policiales que acudieron a la reunión de este domingo.

«Falsos positivos», «Dictadura» o «Medidas anti libertad» eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban los manifestantes. La obligatoriedad de las mascarillas y las «excesivas restricciones» fueron los hechos más cuestionados por los allí presentes. «No creemos en el toque de queda ni en las mascarillas» aclara Heidi, que considera el uso de las mascarillas como algo «muy perjudicial para la salud».

Al contrario que en concentraciones anteriores, donde se negaba la existencia del virus, Heidi matiza que en la de este domingo los asistentes asumen la existencia del virus pero entienden que «no es tan agresivo como dicen», y que por consiguiente «no se deben recortar tantas libertades como se está haciendo».

Durante la concentración la Policía Nacional realizó diversas identificaciones. Entre los asistentes algunos no portaban mascarillas. Heidi, que no portaba consigo ningún documento, fue trasladada hasta la Jefatura Superior de Policía: «Me identificaron en la comisaría y me dieron un papel donde lo explicaba, no sé si me van a multar. De momento no me ha llegado nada».

En el minuto 21:50 del vídeo se puede ver el momento en el que los agentes suben a Heidi al coche patrulla.