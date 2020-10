La CAEB tilda de «gran fracaso» el rol del Govern en la lucha contra pandemia

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha calificado este lunes de «gran fracaso» de la gestión desarrollada por del Govern de Baleares para luchar contra la pandemia de la covid-19.

La patronal ha precisado en un comunicado que el toque de queda que acompaña al nuevo estado alarma aprobado por el Gobierno central y refrendado por el Ejecutivo balear «no puede ser interpretado de otra forma que como un gran fracaso por parte de las administraciones en la gestión de la pandemia».

En este sentido, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha lamentado que esa medida restrictiva ha entrado en vigor después de todos estos meses de grandes esfuerzos por parte de todo el sector privado y de los enormes sacrificios que han tenido que asumir todas las empresas y todos los ámbitos de la actividad económica de nuestras islas para cumplir con todos los protocolos sanitarios de forma más que escrupulosa.

Planas ha apuntado que con estas nuevas medidas restrictivas «queda patente que las diferentes administraciones no han estado a la altura y no han sido capaces de cumplir sus obligaciones en el ejercicio de sus responsabilidades de anticipación, vigilancia, rastreo y aislamientos y este fracaso en la gestión sanitaria de la pandemia lo vamos a pagar todos los ciudadanos no solo en términos sanitarios, sino también económicos».

Además, Planas ha indicado que el seno de la CAEB reina un «profundo malestar por el hecho de que el Gobierno contemple que el estado de alarma se extienda hasta el 9 de mayo».

«Una medida que arruina tanto la campaña de Navidad como la Semana Santa que son dos hitos fundamentales para la economía y para el empleo en Baleares», ha matizado.

En opinión de la presidenta de la patronal resulta «preciso asumir de una vez que es necesario controlar con garantías sanitarias en aeropuertos y puertos la salud las personas que nos visitan para controlar la pandemia lo antes posible».

La presidenta de la patronal ha destacado que el fracaso en la gestión ejercida desde el sector público ha relegado a Baleares frente a comunidades como Canarias en mercados turísticos emisores importantes como el alemán y británico que mantienen la recomendación de no viajar a Mallorca, Menorca Ibiza y Formentera.

«La mala gestión de la pandemia va a provocar un perjuicio en la salud económica de los ciudadanos de Baleares sin precedentes”, ha destacado.