Aniol Esteban: «Siempre hemos reforzado el transporte y el alojamiento, ahora le toca a la naturaleza»

Aniol Esteban (Barcelona, 1975) dirige la Fundació Marilles, que ya lleva más de tres años de compromiso con el medio marino de Baleares. En esta entrevista, Esteban defiende la preparación y presentación de proyectos que opten a fondos europeos para la conservación marina como medio de recuperación económica.

¿No se están promoviendo proyectos de conservación marina?

—No se está siendo suficientemente ambicioso en este sentido. La conservación del Mar Balear será clave en nuestra recuperación económica y, sin embargo, está siendo la gran ausente. No se entendería que los proyectos de Balears que opten a fondos europeos no incluyan el medio marino. La recuperación económica de las Islas será más fuerte y sólida con un mar en buen estado.

¿Por qué establece una relación directa entre medio marino y recuperación económica?

—A corto plazo, la manera más efectiva de recuperar nuestra economía es recuperando el turismo y éste exigirá un mar en buen estado. Si lo logramos, se pueden asegurar décadas de bienestar. Además, un ecosistema marino en buen estado es más resistente y menos vulnerable a los impactos del cambio climático. No ir en esta dirección hará más complicada la recuperación. Es la única salida que tenemos. No la habrá si arrastramos problemas ambientales. Y a medio y largo plazo, no cabe duda de que hay que repensar aspectos del modelo económico.

¿Tiene confianza en la sociedad para que sea consciente de ello?

—Sí. Con la pandemia, estamos poniendo la salud por delante de la economía, algo que no se había visto. Y la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de biodiversidad aparecen como prioridades sociales, políticos y, cada vez más, empresariales y económicas. Con la pandemia, parece que tenemos que apagar el fuego antes que pensar en construir una casa, pero Balears está en una posición inmejorable para optar a fondos europeos, precisamente con proyectos de conservación. Si a Balears llegase el 2 % de los 140.000 millones de euros asignados a España, pues son 2.800 millones. No es descabellado. Los proyectos ambientales tendrán más opciones. Para lo contrario no habrá ayudas.

¿Qué deberían incluir los proyectos de Balears en conservación marina?

—Mejora y ampliación de las zonas marinas protegidas; transformar la flota pesquera para hacerla más sostenible; un gran pacto por el agua que acabe con los vertidos residuales; mayor educación ambiental; implicar al sector turístico; planes de conservación de especies emblemáticas; y mayor inversión en investigación. Tenemos 5 ó 6 años por delante para tener un Mar Balear cristalino, lleno de vida y con una pesca más sostenible.

¿Quién debe presentar esos proyectos?

—El Govern debe llevar la iniciativa, pero implicando al sector privado y la sociedad civil. Llevamos décadas reforzando las infraestructuras de transporte y alojamiento. Ha llegado el momento de reforzar la infraestructura natural, que ha sido la gran olvidada en las inversiones. Destinar ahora las inversiones a los hábitats, las especies y las playas es lo que puede garantizar nuestro futuro y los fondos europeos son una gran oportunidad.