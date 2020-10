El uso del castellano está más extendido que el del catalán en aulas de UIB

Una encuesta sobre los Usos Lingüísticos en la UIB revela que el castellano es la lengua más utilizada en las aulas de esta Universidad, tanto al impartir las asignaturas de grado como en la relación entre alumnos y profesores.

Este trabajo también revela que el catalán es la lengua que más se utiliza en el ámbito administrativo y que el inglés intenta hacerse un lugar.

Es esta la primera vez que la Universitat de les Illes Balears ha elabora una encuesta sobre los usos lingüísticos de la comunidad universitaria.

La encuesta, elaborada en 2019 por Política Lingüística de la UIB, se ha hecho con la participación de alumnos de grado, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios de la UIB.

La UIB ha explicado que cada alumno recibió tantos cuestionarios como asignaturas cursaba; cada profesor, uno por asignatura o grupo que impartía.

La encuesta revela que un 32,7 por ciento de los miembros del personal docente e investigador de la UIB imparte las clases exclusivamente en castellano, frente a un 32 por ciento de los que lo hacen sólo en catalán y un 7,6 por ciento que las imparten en inglés.

En el caso de las clases que se imparten en más de una lengua, el uso del castellano también es superior. Un 11,4 por ciento del PDI afirma que el castellano predomina por encima del catalán y un 9,6 por ciento dice que es a la inversa. Sólo en un 3,3 por ciento de los casos el PDI asegura que imparte las clases en catalán y en castellano en igualdad de condiciones.

Esta idea se repite desde la perspectiva de los alumnos, según los cuales un 42,2 por ciento del total de asignaturas se imparten exclusivamente en castellano; un 25,3 por ciento, en catalán, y un 4,2 por ciento, en inglés.

El alumnado consultado asegura, también, que el predominio de una lengua sobre otra en las clases bilingües es similar: en un 9,9 por ciento de las clases domina el castellano y en un 9,6 por ciento lo hace el catalán. También perciben que sólo en un 4,9 por ciento de las clases hay la misma proporción de uso entre las dos lenguas.

Los alumnos también confirman el predominio del castellano en las preguntas que hacen los profesores y las respuestas que reciben. El 54,8 por ciento de los alumnos dice que se dirige a los docentes en castellano, por delante de un 35,2 por ciento que dice que lo hace en catalán y un 5,2 por ciento que dice que lo hace en inglés. Del mismo modo, los alumnos dicen que el 53,1 por ciento de las respuestas que reciben los docentes son en castellano, frente a un 36,1 por ciento que dicen que son en catalán y un 5,8 por ciento que son en inglés.

En cuanto a los exámenes, el alumnado afirma que los enunciados de las pruebas son en castellano en un 49,6 por ciento de los casos; en catalán, en un 26,4 por ciento, y en inglés, en un 6,8 por ciento. Las respuestas a los exámenes, según los alumnos, siguen una proporción similar. En el 53,3 por ciento de los casos son en castellano, frente a un 22,8 por ciento en catalán y un 6,4 en inglés.

En cuanto a los departamentos, la encuesta constata que los departamentos con mayor presencia del catalán son el de Pedagogía y Didácticas Específicas y el de Ciencias Matemáticas e Informática. Los departamentos en los que tiene menos presencia son el de Medicina y el de Enfermería y Fisioterapia.

Los departamentos con mayor presencia del castellano son el de Medicina y el Derecho Privado, mientras que los departamentos en que tiene menos presencia son el de Pedagogía y Didácticas Específicas y el de Biología.

En cuanto al inglés, los departamentos con mayor presencia de esta lengua son el de Economía Aplicada y el de Economía de la Empresa. Aparte de estos dos, sólo tiene presencia en el Departamento de Derecho Privado, el de Ciencias Matemáticas e Informática, y en el de Biología.

Esta encuesta indica que el uso del catalán es mayoritario entre el personal de administración y servicios. El 91,6 por ciento de los miembros del PAS dice que utiliza esta lengua siempre (37 por ciento) o frecuentemente (54,6 por ciento) en sus comunicaciones orales internas. Sólo un 1,8 por ciento dice que nunca utiliza el catalán, frente a un 2,7 por ciento que dice que nunca utiliza el castellano y el 63,4 por ciento que nunca utiliza el inglés.

En la atención oral al público, el 90,7 por ciento de los miembros del PAS afirma que usa el catalán siempre (33,3 por ciento) o frecuentemente (57,4 por ciento), mientras que un 7,4 por ciento del usa ocasionalmente y un 1,8 por ciento dice que no lo usa nunca. En el caso del castellano, el 54,2 por ciento de los miembros del PAS asegura que lo usa ocasionalmente; un 40,1 por ciento dice que lo usa frecuentemente; un 5,6 por ciento dice que lo hace siempre, y nadie dice que no use nunca esta lengua.

En cuanto al inglés, el 51,4 por ciento de los miembros del PAS dice que no lo usa nunca en la atención oral al público; un 40 por ciento dice que lo usa ocasionalmente, y un 8,5 por ciento dice que lo usa frecuentemente.

Por servicios, los servicios administrativos de Sa Riera es donde más se usa el catalán, tanto en las comunicaciones orales internas como en la atención oral al público. Donde más se usa el castellano en las comunicaciones orales internas es el Servicio de Relaciones Internacionales y los servicios administrativos del edificio Gaspar M. de Jovellanos, y donde más se usa el castellano en la atención oral al público es los servicios administrativos de la Facultad de Medicina. En ambas situaciones, donde más se utiliza el inglés es el Servicio de Relaciones Internacionales.

La UIB ha señalado que el cuestionario, contestado en junio de 2019, están representados los tres colectivos que conforman la comunidad universitaria: los alumnos, el personal de administración y servicios (PAS) y el personal docente e investigador (PDI). Han participado 2.501 miembros de la comunidad universitaria (1.959 alumnos, 434 miembros del PDI y 108 del PAS).

El cuestionario reúne los usos de las lenguas siguientes: el catalán, como lengua oficial y propia de la Universidad, tal como establecen los Estatutos de la UIB y el Reglamento de usos lingüísticos; el castellano, como lengua oficial del Estado; y el inglés, como lengua franca internacional. Estos datos académicos se ciñen a los estudios de grado, ha apuntado la UIB.