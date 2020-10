Madrid deja sin amparo los vehículos con cita de la ITV fuera de plazo

Los vehículos que siguen circulando con la ITV caducada, una circunstancia muy común en Mallorca provocada por la larga lista de espera para obtener una cita, lo hacen sin estar amparados por normativa alguna. Esta situación, que el Consell de Mallorca trató de corregir solicitando al Gobierno una prórroga de la caducidad, podría causarles problemas. La decisión final ha quedado en manos de las aseguradoras.

He aquí un hipotético ejemplo: el propietario de un turismo al que la ITV le caduca este mes de octubre pide cita para pasar la revisión, pero debido a las colas no se le dan hasta enero. Pongamos que a mediados de noviembre se ve involucrado en un accidente de tráfico. ¿Le cubrirá su seguro los daños que haya podido provocar a un tercero? En principio, el asegurador podría objetar que el coche circulaba sin haber superado la ITV y que los frenos o la dirección –es un ejemplo– no funcionaban correctamente, de forma que se podría desentenderse.

El conseller de Mobilitat, Iván Sevillano, solicitó al Ministerio de Industria que decretara una moratoria desde que se levantara o el estado de alarma o se reabrieran las estaciones (todas tuvieron que cerrar durante el confinamiento) hasta final de año para «evitar los perjuicios que pueda ocasionar a particulares y empresas circular con la tarjeta de la ITV caducada».

No se ha obtenido respuesta. No obstante, el Gobierno decretó una moratoria, pero solo para los vehículos que debían pasar la revisión mientras el estado de alarma estaba vigente (es decir, entre marzo y junio). El Consell reclamaba en su petición que también se incluyera a los vehículos que se verían afectados por las colas que el cierre obligatorio de las estaciones provocaría en los meses sucesivos al confinamiento.

Hay que recordar que la lista de espera para obtener una cita ya era muy larga en Mallorca antes del estado de alarma.

Multas y transportistas

Los chóferes cuyo vehículo no ha pasado la ITV también podrían ser sancionados. Lo que la Guardia Civil ha venido haciendo en estos casos es –de momento– pedir un comprobante de si se ha solicitado cita y, en caso afirmativo, ‘perdonar’ la multa.

En su misiva, Sevillano también mostraba su preocupación por los transportistas, los cuales podrían tener problemas al tener que embarcar en un ferry o para cruzar un paso fronterizo. Sevillano reclamaba al Ministerio que todas estas cuestiones «quedaran completamente blindadas».

El Consell prevé abrir en noviembre la quinta estación

El Consell de Mallorca, titular del servicio de la ITV, mantiene la previsión de abrir la quinta estación dentro del mes de noviembre. Esta estación, que funcionará con maquinaria móvil, se ubicará en Calvià y tiene la función de descolapsar la lista de espera hasta que se haga la definitiva, que también se ubicará en Calvià.