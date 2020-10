Salut acapara todas las vacunas de la gripe para proteger a la población de más riesgo

El año 2020 se presenta atípico incluso en las pequeñas cosas. Las farmacias de Baleares no venderán este invierno ninguna vacuna para la gripe ya que la industria farmacéutica ha comprometido todas sus dosis a las diferentes administraciones públicas. De esta manera, las personas que no estén en ningún grupo de población de riesgo no podrán inmunizarse.

Las más de 200.000 vacunas que Baleares tiene compradas para encarar la campaña de este invierno están en manos de la Conselleria de Salut, que gestionará a quién y dónde deben administrarse. Y el quién está claro: únicamente se suministrará a los grupos de riesgo. A falta de conocer hoy más detalles se sabe que históricamente han sido los mayores de 65 años, los enfermos crónicos (entre los que ahora se incluyen los hipertensos), mujeres embarazadas, profesionales sanitarios y empleados de servicios considerados esenciales.

La compra masiva de vacunas por parte del Estado y de las diferentes autonomías deja un daño colateral a las boticas. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Balears, Antoni Real, explica que si bien cada año, cada una de las 400 farmacias de las Islas podía vender unas 25 dosis (de entre 12 y 15 euros cada una) para inmunizar de la gripe, durante esta campaña «siendo muy optimistas» sólo podrán acceder en cuenta gotas.

La Cooperativa de Apotecaris que abastece de medicamentos al 85% de las farmacias de las Islas confirmó ayer que acababa de tener acceso a una partida de vacunas limitada que espera repartir la semana que viene entre todas las farmacias de forma homogénea, si bien reconoce que serán insuficientes para cubrir la demanda. Y es que al coincidir con la pandemia por la COVID-19, otra enfermedad producida por un virus respiratorio, se espera que haya más peticiones que nunca. «Este año se hubiera vacunado más gente», augura la presidenta autonómica de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Rosa Llull. «Si lo que queremos es aumentar la cobertura vacunal, habría que mantener el canal de las farmacias porque ayudaría», aclaró.

La explicación pasa porque el suministro de la vacuna de la gripe se aprobó, como se hace habitualmente, con un año de antelación, cuando la palabra COVID ni siquiera estaba inventada. La pandemia obligó a cambiar la circulación de las unidades que ya estaban producidas y el Gobierno estatal, en previsión, se hizo con todas para asegurar su distribución entre la población de más riesgo.

Por su parte, más allá de la distribución, las farmacias se han ofrecido a poner las vacunas como una medida extraordinaria que ayudaría a «no saturar los centros de salud y a llegar a más gente», explica Rosa Llull, que señala que otros lugares como Francia ya lo han puesto en práctica.

No hay dosis para inmunizar a los niños

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría reconoce que la limitación de dosis de antigripales y a la prioridad de cubrir a los grupos de riesgo, impide la vacunación infantil, algo que consideran una prioridad a corto plazo para evitar «el incremento de cuadros respiratorios y febriles» y «la sobrecarga sanitaria». Si bien los niños no son grandes contagiadores de COVID, está demostrado que sí transmiten la gripe.

La campaña se avanza al lunes

Si bien históricamente la vacunación de la gripe en Balears empezaba más tarde que en la Península, este año atendiendo a la petición del Ministerio de Sanidad, comenzará el próximo lunes 19 de octubre para la población general con un criterio unificado. Los sanitarios, y los trabajadores y usuarios de residencias, empezaron el 13.

Temor a perder la inmunidad

La vacuna de la gripe da inmunidad para aproximadamente cuatro meses, de ahí que los expertos adviertan de que no es conveniente adelantarla en exceso. La epidemia suele llegar a las Islas con el frío, esto es, con dos semanas o un mes de retraso respecto al norte del país. Hay cierto temor a que su efecto acabe cuando los contagios sigan produciéndose.

No está de venta en farmacias. La Cooperativa d’Apotecaris explicaba ayer que tras muchas gestiones ha conseguido una partida limitada «e insuficiente» de vacunas para la gripe. En previsión de una alta demanda, ya anunció que las repartirá de forma homogénea entre las boticas de Balears.

Baleares dispone de 213.000 vacunas

La directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, explicó que Balears ha comprado 180.000 vacunas contra la gripe, un 37 % más que el año anterior cuando se adquirieron 131.000. A éstas hay que añadir las 32.940 que ha aportado el Ministerio de un fondo común a todas las autonomías. Además este año las cepas de la vacuna son diferentes.