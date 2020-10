Las claves del éxito de los colegios de Baleares frente al coronavirus

Los colegios de Baleares aprueban con buena nota el primer mes de clase en plena pandemia de la COVID-19, ya que se han detectado 545 casos positivos entre los alumnos y 59 entre los docentes, lo que representa el 0,3 % del total.

La directora de enfermería de Atención Primaria de Mallorca, Consu Méndez, explica que «los planes de contingencia puestos en marcha por los centros educativos a partir de las resoluciones conjuntas entre las consejerías de salud y educación han hecho de los centros educativos lugares seguros frente a la COVID-19. A pesar de ello no hay que bajar la guardia ya que el virus sigue entre nosotros y hay que insistir y mejorar cada una de las medidas establecidas».

Llama la atención que España es uno de los países con más contagios de la Unión Europea, pero no ocurre lo mismo en los colegios. Otros países, tienen muchos casos. Méndez señala que «no tenemos una certeza exacta» de los motivos por los que se produce esta circunstancia, pero señala que «los centros educativos están haciendo las cosas bien, en su mayoría, y eso a veces no se traduce en cómo actuamos fuera de la escuela».

La directora de enfermería de Atención Primaria de Mallorca reconoce que antes del inicio del curso «estábamos un poco asustados, no sabíamos que pasaría. Pero insisto, no podemos bajar la guardia. Tenemos casos, grupos confinados con lo que eso supone para el alumno y para sus familias y también para el personal docente y no docente que tiene que estar 10 días en cuarentena domiciliaria».

Hasta el momento se han estudiado más de 1.500 alumnos y casi 150 profesionales de los centros educativos de las Islas. Cuando en un colegio hay un alumno que tiene síntomas compatibles con la COVID-19 se contacta con la familia para que le recoja del centro y se le indica que debe comunicárselo a su equipo sanitario para realizar una valoración clínica. Si el equipo sanitario lo considera necesario le realizará una PCR y según su resultado se aplicará el protocolo correspondiente

Una de las novedades es que en las últimas semanas EDUCOVID es la encargada de llamar a las familias para dar los resultados de las PCR y de los estudios de contacto, así podemos resolver dudas que puedan tener de carácter sanitario. También llaman para dar las altas a los contactos estrechos cuando han cumplido los 10 días de cuarentena domiciliaria.

Extrapolar estas medidas a otros sectores

Preguntada por si se podría extrapolar, dados sus buenos resultados, a otros sectores de la sociedad, Méndez considera que sí. «Lo importante en toda esta pandemia es, además de las medidas generales que toma el Gobierno, la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros podemos hacer que mejore la situación simplemente siendo estrictos en las recomendaciones, las 3M (higiene de manos, distancia física y uso de mascarilla) además de la ventilación de los espacios cerrados. También cumpliendo estrictamente los confinamientos: aislamientos cuando se es un caso o cuarentena domiciliaria cuando se es un contacto estrecho.

La directora de enfermería de Atención Primaria de Mallorca recueda que las familias pueden llamar para resolver sus dudas a InfoCovid Pediátrico (900700222) y a InfoCovid (900100971).