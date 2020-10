Las auxiliares de la Llar d'Ancians denuncian la falta de medios para protegerse

Las auxiliares de la Llar d'Ancians de la unidad de Senil denuncian que hasta este miércoles no han tenido medios para evitar contagiarse de la COVID-19. Estas trabajadoras están indignados porque la semana pasada ya advirtieron que los usuarios se encontraban mal y aseguraron que no se estaban poniendo soluciones.

En este sentido, añaden que ellos sólo llevaban la mascarilla FPP2. El jueves de la semana pasada se detectaron cinco positivos de coronavirus y a los empleados les dieron batas blancas «que no sirven de nada, pantallas que no son las homologadas y gorros que no son impermeables».

El sábado volvieron a dar una alerta de que carecían de material adecuado, al igual que el día siguiente. Este miércoles han comprobado que las enfermeras sí cuentan con los medios de protección necesarios. «El desamparo es total, nadie nos ha ayudado», lamentan.

En este sentido, añaden que ya hay tres auxiliares que han dado positivo en COVID-19 y están muy preocupadas porque hasta el próximo sábado no les volverán a realizar la PCR.

«Es una vergüenza lo que le están dando a los abuelos y a nosotros», recrimina una de las auxiliares, que no quiere identificarse por temor a represalias.

El IMAS lo niega

La directora insular de Gent Gran del Consell de Mallorca, Sofía Alonso, niega las denuncias de las auxiliares y asegura que han comprado todo el material necesario para protegerse. «Me cuesta mucho creer que no les hayamos dado el material», señala.

Sí ha reconocido que faltaban batas impermeables y les dieron unas desechables impermeable que estaba autorizado por Salud Laboral.