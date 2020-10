Armengol no asistirá a un 12 de octubre sin desfile militar por la COVID-19

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, no asistirá este lunes al acto del Día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, que será el primero en décadas sin desfile militar debido a la pandemia y el 'estreno' del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en un Día de la Fiesta Nacional.

Armengol, que no asistirá en Madrid a la festividad del día de la Hispanidad por la COVID-19, no será la única dirigente autonómica que no acuda a la celebración. Tampoco asistirán los presidentes de las comunidades de Cataluña y Euskadi, como es habitual, y el de Aragón por enfermedad.

Los Reyes presidirán este lunes el acto del Día de la Fiesta Nacional, el primero en décadas sin desfile militar como consecuencia de la pandemia y el 'estreno' del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en un Día de la Fiesta Nacional.

Con Madrid en estado de alarma, el Ejecutivo y la Casa Real han decidido reducir la celebración de este 12 de octubre a un austero acto militar en el Patio de la Armería del Palacio Real, la misma ubicación donde se celebró el homenaje a de Estado a las víctimas de coronavirus el pasado mes de julio.