Gilet le recuerda a Bauzá su vista al Papa: «Tempus fugit»

El eurodiputado de Cs y expresident del Govern, José Ramón Bauzá, elevó este martes tanto el tono de sus críticas que, en uno de sus tuits, cargó contra el Papa Francisco. Bauzá criticó la publicación de la última encíclica del Pontífice y la tachó de «comunista».

«La encíclica como alegato comunista es una falta de respeto a millones de católicos que cada día mejoran el mundo de manera altruista gracias a la riqueza que genera la libertad económica. Mejor hable de Dios y deje la economía a un lado», fueron las palabras textuales del expresident en la red social.

Sin embargo, no hay nada peor que la hemeroteca. El ex concejal del PP en Cort Fernando Gilet le ha respondido en la red social con unas fotografías de sus visita al Papa en 2015. El ex president de Baleares acudió al Vaticano para saludar al pontífice y pedirle que visitase Mallorca por la canonización del beato Ramon Llull.

Gilet ha acompañado con una frase en latín «tempus fugit», en la que hace referencia a lo rápido que pasa el tiempo.