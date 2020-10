SATSE denuncia que el IB-Salut no protege del coronavirus a las enfermeras embarazadas. La delegada de este sindicato en Son Espases, Celsa García, ha explicado que en un mes y medio han sido trasladadas cinco veces de su puesto de trabajo; la última vez este pasado lunes.

En este sentido, ha denunciado que en sólo uno de los cambios realizados había evaluación de riesgos. La delegada sindical de Satse ha expresado su preocupación por el riesgo al que se enfrentan las enfermeras y matronas embarazadas.

«En un primer momento se las ubicó en una sala compartida junto al resto de profesionales, sin mantener la distancia de seguridad y con baño y estancias compartidas. Dado que no se había efectuado previamente una valoración de los riesgos del nuevo puesto, Satse consideró que no estaba garantizada la protección del personal gestante y sensible y exigió la paralización de la actividad, hasta que los técnicos de prevención valorasen si el puesto era o no adecuado. Hasta el momento SATSE no ha recibido los informes de verificación que acrediten la idoneidad del puesto», ha explicado.

«El pasado 23 de septiembre, por necesidades de la unidad ante la llegada de personal militar para realizar labores de rastreo, las gestantes sufrieron un nuevo cambio de puesto y fueron colocadas en un despacho cerrado compartido para dos personas, sin ventanas, con dudosa ventilación, en un pasillo por el que deambulan más de un centenar de personas, sin un baño para uso propio y sin mamparas de protección. Cabe señalar que en la Central COVID donde realizan su trabajo como rastreadoras se han detectado casos positivos de COVID 19», ha detallado.

También ha criticado que hayan desplazado a una matrona del hospital de Manacor a la gerencia de Atención Primaria, sin avisarle previamente de que estos cambios de gerencia sólo se pueden realizar con el consentimiento explícito del trabajador.

García ha avanzado que la inestabilidad laboral y el riesgo de las enfermeras embarazadas irán a más, ya que este lunes les informaron que su nuevo puesto de trabajo es provisional, por lo que serán trasladadas a otro lugar.

Ante este escenario Satse exigió el pasado jueves 24 de septiembre en el comité de Seguridad y Salud que el personal gestante fuera enviado a su domicilio a realizar teletrabajo.

Actualmente hay cuatro enfermeras y una matrona en esta situación, ya que hay tres que se han dado de baja.

La respuesta del IB-Salut

Desde el IB-Salut han respondido a las críticas de Satse que «las mujeres embarazadas son trabajadoras especialmente sensibles y desde el Servei de Salut se las desplazó de las zonas con más riesgo de COVID-19 (hospitales, centros de salud ..), donde normalmente se da asistencia a pacientes. Así, se ofreció la posibilidad de que hicieran trabajo en la central CC-COVID haciendo seguimiento de contactos (rastreo)».

En este sentido, han asegurado que «las instalaciones de CC-COVID son nuevas, hace más o menos una semana se habilitó la nave y se iniciaron los traslados de personal. Se llevó a cabo una primera evaluación de riesgos laborales y cuando se haga efectivo el traslado de todo el personal se llevará a cabo una segunda evaluación de las instalaciones (se prevé que sea esta semana). Si en esta segunda evaluación se detecta cualquier riesgo para las mujeres embarazadas se les ofrecerán otras opciones».