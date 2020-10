La consellera de Salut a VOX: «No creo que mi puesto sea muy envidiable en estos momentos»

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha respondido este martes en el Parlament balear a las acusaciones del diputado de VOX, Sergio Rodríguez, de que el Govern balear miente en las cifras de la pandemia y de que en Baleares el ministro Salvador Illa ha aplicado un 155. «No tienen miedo al virus, ni la ruina económica, tienen miedo a la verdad, porque es la que les sacará de donde están sentados», ha dicho a Gómez, quien le ha recordado que «los datos no los manejo yo. Ya está bien, no falsificamos ningún dato, damos los datos». En este punto, ha insistido la responsable de la sanidad balear: «No creo que mi puesto sea muy envidiable en estos momentos».

En su turno de réplica Sergio Rodríguez ha insistido que el Gobierno ha mentido en muchas cuestiones relacionadas con el coronavirus y su incidencia. Así ha señalado que «han mentido sobre la gravedad del virus, la necesidad de la aplicación del 155, sobre el comité de expertos». El diputado ha reprochado a la consellera que se mintiera sobre el alojo de los migrantes llegados en patera, y sobre la realización de PCR en origen. «Mienten una y otra vez. Han convertido este gobierno en un circo, se les han muerto los leones y sólo quedan los payasos», ha concluido.

Ante esto Gómez ha manifestados que sus intervenciones «no incitan a ninguna respuesta».