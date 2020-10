César Llorente: «No renuncies a tus sueños por no saberlos hacer realidad»

César Llorente, psicólogo social, profesor asociado de la UIB y director de Motivapedia, es especialista en la aplicación de la gamificación a modelos de gestión del cambio organizativo e individual, así como en la identificación de la aportación de valor de personas y organizaciones para el desarrollo de culturas intraemprendedoras.

¿Sobre qué trató su intervención?

—En la ponencia ‘Por qué activar el talento en tiempo de crisis’ he presentado algunas de las ideas clave sobre las que se fundamenta el talento humano. Creo que conocer dónde aportamos valor se convierte en momentos como los actuales en fundamental para la construcción de proyectos de emprendimiento que puedan devolver valor a la sociedad.

Es el creador del modelo TANGRAM. ¿En qué consiste?

—El método TANGRAM es una metodología dirigida a identificar y transformar las actitudes humanas. Pero no se queda solo en el análisis teórico, sino que también aporta una metodología específica basada en el aprendizaje de los actores y en la escuela psicodramática para transformar las actitudes humanas.

¿Cuáles cree que son los principales miedos a los que se enfrentan los emprendedores?

—Son muchos los miedos en una sociedad que no ha valorado la creatividad, el riesgo y la innovación. Hay una máxima en el budismo tibetano que reza así: ‘El miedo nace de la ignorancia. Sufrimos porque no conocemos la naturaleza de la realidad’. Creo que se podría aplicar al emprendimiento. La mayoría de los miedos en el emprendimiento nacen de la ignorancia, el desconocimiento y la falta de experiencia.

El viaje del emprendedor no es un camino de rosas. ¿Qué hay que hacer para no perder la motivación ni las ganas?

—Desarrollar proyectos basándonos en unos pilares fundamentales: centrarse en llevar a cabo proyectos que se basen en aquello que nos apasiona. Reconocer nuestros talentos e intentar construir desde dónde aportamos valor, además de participar en el proyecto y complementarlo con otros que aporten efectividad. Por último, tener determinación y elegir objetivos claros, ambiciosos y realistas

El 90 % de las Startup fracasan. ¿Cree que es uno de los motivos por lo que la gente no se atreve a emprender?

—Creo que muchas Startup fracasan porque les falta un discurso que ofrecer en el tiempo, más allá de la novedad. Tener una buena idea no lo es todo. Hay que encontrar personas que sean capaces de llevarla a cabo con pasión, talento y objetivos claros y realistas. Contestando a su pregunta, sí puede ser uno de los motivos por los que las personas no se atrevan a emprender, pero creo que hay razones más significativos y que van en la línea de la poca valoración social que tiene el emprendimiento en nuestro país. Aquí sería interesante reflexionar sobre si el modelo debe ser una Startup o construir un proyecto empresarial viable a largo plazo basado en la aportación de valor individual y la devolución social, sea esta una Startup o no.

¿Cuál es su mensaje de esperanza para estos emprendedores?

—Emprendedor es todo aquel que aporta valor a la sociedad. Desde esta definición, todos y todas podemos ser personas emprendedoras, no necesariamente un autónomo. Conozco a muchas personas que aportan valor en la administración que requieren de la infraestructura de un hospital (por ejemplo) para poder aportar valor. Por eso mi mensaje para todas las personas es: no renuncies a tus sueños por no saber hacerlos realidad. La rueda está inventada, que yo no sepa cómo ganarme la vida con algo no significa que no se pueda hacer, sólo significa que yo no lo sé, pero se puede, se puede vivir una vida plena, tenemos derecho a tener una vida plena.

¿Qué le parece Connect’Up?

—Una oportunidad y un regalo. Connect’Up Una oportunidad por la cantidad de profesionales de altísimo nivel, y un regalo porque es una iniciativa surgida del mundo empresarial desde los valores.