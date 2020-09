Estupor en CAEB y PIMEM porque Madrid no ha pedido ayudas turísticas a Bruselas

Las patronales CAEB y PIMEM mostraron este jueves su «sorpresa» e «indignación» al darse a conocer que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no ha solicitado todavía ayudas a la Comisión Europea para revitalizar la industria turística española.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, afirmó: «Vemos con estupor e indignación que el Gobierno central no haya trasladado a Bruselas las peticiones del sector turístico balear y español para solventar y paliar la actual situación derivada por la crisis de la pandemia».

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, mostró su «sorpresa», por entender que «hay proyectos claves para la industria turística que afectan a todos los sectores productivos, caso de Balears»,

Mora añadió: «Las necesidades se incrementan a la hora de reconvertir las zonas turísticas maduras o poder cambiar de modelo turístico para adaptarse a los nuevos cambios. No entendemos la estrategia que adopta Madrid y esperamos que España no se quede fuera de estas ayudas que ya han solicitado otros países comunitarios».

Planas, por su parte, reitera que entregó a la ministra de Trabajo «en mano las medidas para combatir el impacto de la pandemia en Balears».

Secretario de estado

El secretario de estado de Turismo, Fernando Valdés, declaró ayer en Menorca al respecto: «Que no se hayan presentado proyectos a Bruselas no indica que el Gobierno no tenga en cuenta a la industria turística, la cual ha apoyado desde el inicio de la pandemia. El Gobierno ha dedicado más de 25.000 millones de euros al sector del turismo con el beneplácito de la Unión Europea».

Los empresarios critican que la potencial ayuda del Gobierno se haya centrado en avales ICO «cuando las entidades financieras renegocian créditos antiguos beneficiándose del aval del 80 % del Estado en estos créditos COVID-19», apuntan hoteleros de Mallorca, Menorca y Eivissa, así como de los sectores de restauración, agencias de viajes y de transporte.

El problema radica en que Madrid puede quedarse al margen de las ayudas a proyectos de reconversión que quiere implantar Bruselas a nivel europeo en materia turística. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad de esta industria al depender de factores exógenos que no puede controlar, de ahí la caída en picado de ingresos en los touroperadores, aerolíneas, hoteles y toda la cadena de valor turística.

Malestar porque hay distinciones con el sector hotelero

La patronal CAEB muestra su malestar porque en la resolución de los ERTE se quiera dejar al margen a sectores como la restauración y el comercio «que son claves para la economía balear». Asimismo, sorprende el silencio de las patronales hoteleras de las Islas que ven cómo sus peticiones de prolongar los ERTE hasta el inicio de la próxima temporada turística sí que van a ser tenidas en cuenta. La resolución de la Mesa estatal de Diálogo Social sobre las prórrogas de los ERTE en el sector turístico se tiene que producir antes del próximo día 30.