Retiran los enseres de una docena de 'sin techo' del Parque Pocoyó

Este martes por la mañana la Policía Local de Palma inició la retirada de enseres de las personas sin hogar que se alojan en el Parc dels Ceibos, más conocido como Parque Pocoyó. El desalojo total está previsto para mañana jueves. Según denuncia Médicos del Mundo, hasta ayer había una docena de personas aunque hace pocos días habían alcanzado la treintena.

«Se han ido poco a poco buscando otras alternativas. Es verdad que es un lugar que no les pertenece, pero antes del desalojo deberían hacerse reuniones de coordinación entre el Ajuntament, IMAS y entidades», dicen fuentes de la ONG. A esto se suma que «los centros de acogida para personas sin hogar en la Isla están colapsados», así como el cierre de Ca l’Ardiaca, Sa Placeta y Casa Familia por casos de Covid. «Dada la situación de pandemia en Mallorca, es un periodo arriesgado para quedarse sin un lugar seguro donde pernoctar», añaden.

Pese al desmantelamiento periódico de este enclave por parte de la Policía Local, en el asentamiento se han levantado mini-viviendas unipersonales, construidas con maderas, cartones, hierros y otro tipo de materiales.

Desde el inicio del estado de alarma hasta ahora, la ONG ha ido proporcionando material de limpieza así como productos de higiene personal para que los sin techo «puedan mantener la mayor dignidad posible».

Médicos del Mundo también hace un seguimiento social de aquellos indigentes que lo solicitan y les facilitan trámites como el empadronamiento y la obtención de la tarjeta del transporte público, entre otras gestiones.

La ONG denuncia el alto precio de la vivienda en Palma y la pérdida de empleo: «El número de asentamientos como éste o en otras calles de Palma ha aumentado y seguirá creciendo a lo largo del invierno».

Sin ingresos

Por si no fuera suficiente, el Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social «no está llegando. Médicos del Mundo ha tramitado 65 solicitudes para personas sin hogar y no se ha obtenido ninguna respuesta. Además, se les ha congelado la Renta Social del Govern a la espera de la respuesta del Ingreso Mínimo Vital». Uno de los sin techo decía el pasado viernes: «Encima que me quitan la paga, también me quitan el único sitio donde tengo mis cosas y puedo dormir».

El Parque Pocoyó acogerá la nueva sede del IMI

El Ajuntament de Palma tiene previsto instalar en este emplazamiento la nueva sede del Institut Municipal d’Innovació (IMI) y que cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados. El arranque de las obras está pendiente del desalojo completo del asentamiento, previsto este jueves. Médicos del Mundo calcula que el 80 por ciento de los sin techo de Parque Pocoyó eran hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, aunque predominan en la franja de los 40 a los 50.