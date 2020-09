Un usuario del Palma Bay denuncia descoordinación a la hora de dar altas

Su nombre es Pedro Lladó Llompart, es positivo en COVID-19, usuario del centro de acogida Ca l’Ardiaca y lleva hospedado en el hotel Palma Bay desde el pasado 3 de septiembre.

Según ha explicado a Ultima Hora el lunes por la mañana le llamaron desde la recepción del hotel para darle el alta y le dijeron que se podía ir, «así que me vestí y me fui». Sin embargo, cuando iba por la gasolinera de Gesa, «me llamaron las enfermeras que me hacen el seguimiento diciendo que sigo siendo positivo y que tenía que volver en seguida», explica.

Pedro Lladó habla de negligencia y arremete contra la seguridad del hotel, servicio al que achaca la equivocación. «Esto no es normal, no pueden darme el alta sin el permiso del centro coordinador COVID. Si yo no hubiera querido volver estaría por la calle contagiando a la gente», se queja.

El afectado explica que es persona de riesgo, ya que padece diabetes y epilépsia y pide más consideración. «A mí no me importa estar aquí una semana más pero que no me mareen», se queja.

El paciente estuvo media hora con una alta médica que no le correspondía por lo que advierte de la importancia de mantener el control sobre los enfermos. En su caso el fin de semana le repitieron las pruebas de las de COVID y seguía dando positivo. Al rato de haberse ido volvió andando al hotel Palma Bay donde esperó hasta que retomaron la asistencia médica, denuncia.