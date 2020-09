Unas 500 personas recorren Palma contra la gestión sanitaria de Sánchez

Unas 500 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado este sábado en Palma para protestar contra la gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez. La marcha fue organizada por el Foro Baleares de la Solidaridad y del Progreso para exigir la dimisión del Ejecutivo.

Durante la marcha se vieron carteles y pancartas con mensajes como «Solo sabes comprar aplausos pero de contar y sumar nada»; «Si no morimos de COVID moriremos de hambre», o «Stop restricciones y fake news». También se escucharon cánticos al unísono llamando «hijo de puta» a Pedro Sánchez.

Cuando la comitiva pasó ante una bandera independentista colgada en una tienda de souvenir de la calle Unió, una gran cantidad de manifestantes gritó «esa estelada la vamos a quemar». Entre ellos estaba un manifestante que portaba una enseña preconstitucional.

José Luis Víctor salió a manifestarse con un palo en el que había dos banderas de España. «He venido porque tengo hijos y nietos y no puede ser lo que está pasando. Nos están comiendo. ¡Comiendo! Nos gobiernan unos traidores. Hay gente sin trabajo que no tienen para dar de comer y esto tiene que acabar ya». Otra manifestante, Ana Calleja, dijo que «estamos hartos de un gobierno comunista. Estamos en España, no en Venezuela».

Los participantes salieron de la Plaça d’Espanya, bajaron la calle Olmos y giraron por la Rambla y Unió para dirigirse al Passeig des Born. Finalmente acabar frente a Consolat de Mar. Allí, el presidente del Foro Baleares, Sergio Bota, se dirigió a los asistentes: «Veo un pueblo que se niega a ser dirigido por un gobierno de indecentes, criminales e incompetentes». Además, advirtió: «Mucho cuidado señor Sánchez, mucho cuidado señor Iglesias, que hoy ustedes poseen el poder pero el pueblo español posee algo que ustedes jamás tendrán: dignidad valentía y coraje, ¡viva España!».

Bota aprovechó para reivindicar que este sábado, 12 de septiembre, «era el día original de la Diada de Mallorca, que se cambió al 30 de diciembre por el gobierno catalanista de Armengol». El acto concluyó con el himno de España.

Entre los participantes se encontraban los dirigentes de Vox Antonio Salvà, a titulo personal, y el general retirado Fulgencio Coll.