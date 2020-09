Padres de 7 niños de Infantil critican que les han ubicado en un «zulo»

El curso escolar marcado por la pandemia del coronavirus ha empezado con disgusto para algunas familias. Es el caso de un grupo de padres y madres del colegio concertado de Educación Infantil Nuestra Señora de la Providencia, de Palma, que este viernes denunciaron que siete alumnos del aula de 5 años han sido separados del resto de la clase para ser ubicados en una habitación demasiado pequeña.

Aseguró una de las familias afectadas que ni su hijo ni los otros seis menores entrarán en contacto en ningún momento con los otros 19 compañeros de curso «pues comerán en esa misma habitación», que calificaron de «zulo», y «a la hora de salir al patio también estarán separados por una línea roja».

Los padres no entienden en base a qué criterios han sido elegidos sus hijos y el primer día del curso hablaron con la dirección del centro para hacer constar su desacuerdo. «La directora nos respondió que lo denunciáramos ante la Conselleria d’Educació porque ellos no podía hacer más», lamentó la fuente. Las familia se temen, no obstante, que sus hijos puedan haber sido seleccionados por ser los más movidos.

Consideran que si el colegio, ubicado en una antigua casa de monjas, no cuenta con un espacio más grande para separar las aulas «debería haber buscado otras alternativas».

La secretaria de este colegio del centro de Palma, Elisa Carrillo, explicó que se ha tenido que separar a los alumnos en cumplimiento de los criterios sanitarios dictados por la Conselleria de Salut, «según los cuales no puede haber más de 20 alumnos por aula, por lo que se han tenido que reducir las ratios».

Informó de que la habitación elegida, que no era un aula, «es la única disponible que cumple con los criterios exigidos de ser un espacio con ventilación y con iluminación natural» y cuenta con baño para esos escolares.

Grupos burbuja

En cuanto a la elección, la secretaria detalló que los tutores la realizaron en base al mes de nacimiento, mezclando a los más mayores con otros más pequeños, y equilibrando el número de niños y niñas en cada aula.

Tampoco, recordó esta responsable del colegio, pueden convivir con los demás niños porque deben ser grupos burbuja como medida de seguridad.