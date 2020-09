Sin profesores de apoyo para sus hijos especiales

El inicio escolar también arranca hoy sin el servicio de apoyo para los niños especiales. Muchos centros escolares alrededor de Mallorca no podrán ofrecer la Asistencia Tecnológica (AT), la Pedagogía Terapéutica (PT) o el profesional de Audición y Lenguaje (AL) debido a la falta de docentes. En concreto, estos profesionales de la educación especial pasarán, en la mayoría de los casos, a suplir las tutorías tras la necesidad de nuevas líneas creadas para cumplir las ratios establecidas.

Se trata de un planteamiento que más de una treintena de familias con hijos discapacitados critican: se sienten «marginadas» por la Conselleria d’Educació. «No se ha pensado esta necesidad. Se está vulnerabilizando la inclusión de estos niños en aulas ordinarias, que es un derecho», lamenta Magda Fornés, con un hijo de tres años con parálisis cerebral severa que este año comenzará en un colegio de Son Sardina. Sin embargo, cuenta, «no sé con qué me voy a encontrar en los próximos días». Critica, además, la «incongruencia» por parte del Govern.

Margarita Pol, madre de Noa, de ocho años y con una discapacidad del 93 %, asegura que a tan solo unos días de la vuelta al cole «nos informaron que, por falta de docentes, todo el personal de apoyo pasará a cubrir las tutorías». Ante esta carencia, el CEIP Camilo José Cela, según Pol, había solicitado a la Conselleria más profesores para no dejar de lado esta necesidad «pero no lo han conseguido». Catalina García, otra madre, también cree que el Govern «nos ha dejado de lado. Encima, en mi caso, me avisaron tarde de que mi hijo no contará con este apoyo».

Estas familias han solicitado autorización para realizar una concentración a partir del próximo día 16 para reivindicar este servicio en las aulas.