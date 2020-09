Arranca el curso más incierto

La comunidad educativa de Baleares cruza los dedos ante el inicio, este jueves, de un curso escolar incierto y lleno de incógnitas, provocadas por las medidas de protección contra el coronavirus y en plena expansión de los contagios. Más allá de cruzar simbólicamente los dedos, el conseller d’Educació, Martí March, y su equipo explicaron este miércoles las principales medidas y los grandes números del nuevo año académico.



Alumnos y docentes

Un total de 170.369 alumnos de 424 centros educativos de las Islas serán atendidos por 16.340 docentes.

Muchos menos ‘nouvinguts’

El número de alumnos sólo suma 118 más que en el curso pasado, cuando lo habitual en los últimos años eran incrementos de unos 2.000 estudiantes. Martí March atribuyó esta reducción sustancial a que han llegado menos familias de fuera a trabajar en las Islas y muchas de las que ya estaban aquí han regresado a sus lugares de origen. Todo ello, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

Espacios

Un total de 67 centros dispondrán de espacios complementarios de cara al inicio de curso. Mayoritariamente, se trata de espacios públicos municipales como polideportivos, bibliotecas, casals municipales y antiguos colegios. También se habilitan plazas públicas y se cierran calles para el tiempo de patio. Igualmente, se han obtenido espacios cedidos por entidades privadas, como por ejemplo centros parroquiales y un establecimiento hotelero. No hay que olvidar que los centros también han intentado aprovechar los espacios propios a partir de optimizar las dependencias disponibles.

Aulas modulares

Además de estos espacios, la Conselleria d’Educació ha instalado 24 aulas modulares específicas para cumplir la ratio (en torno a 20 alumnos) establecida como referente de seguridad sanitaria frente al virus. De las 24 aulas prefabricadas, 15 corresponden a Mallorca y 9 a Ibiza. En total, Baleares inicia el curso con 119 aulas modulares. Los responsables de la Conselleria reconocen que, en la enseñanza concertada, la ratio media es de 23 alumnos.

Docentes vulnerables

Actualmente hay 300 bajas de profesores vulnerables al coronavirus (en total hay unos 1.400), de las que 168 son embarazadas. En algunos centros de Palma y la Part Forana han surgido algunos casos de profesores que han dado positivo en coronavirus, dando lugar a su vez a cuarentenas. De momento, estos positivos no han tenido más consecuencias.

Sustitutos exprés

Precisamente, el conseller March y la directora general de Personal Docent, Rafi Sánchez, explicaron que se ha creado un grupo de docentes interinos para proceder a sustituciones exprés, en 24 horas, de todos aquellos profesores que deban darse de baja por positivo en coronavirus o someterse a una cuarentena.

Presencialidad

La Conselleria d’Educació ha previsto que, con carácter general, las clases sean presenciales hasta 2º de la ESO, en la medida que sea posible. Sin embargo, 75 centros impartirán el 2º de la ESO de manera semipresencial. De estos 75 centros, 32 son públicos y 43, concertados. Por su parte, 68 centros (40 públicos y 28 concertados) sí harán el 2º de la ESO de manera presencial.

190 monitores de comedor

La inversión en becas de comedor se ha duplicado hasta llegar a los 7 millones de euros. Se dotará a los comedores escolares de 190 monitores adicionales para garantizar el cumplimiento de la seguridad sanitaria.

Bajas en la concertada

El sindicato STEI denunció que está recibiendo quejas de personal de centros educativos concertados que pertenece a grupos de riesgo. Estos trabajadores son considerados por las mutuas aptos para la actividad laboral pese a que los informes sanitarios indican que no deberían incorporarse a su lugar de trabajo. Según el sindicato, también se deniega la baja a las embarazadas.

Alumnos ciegos

La ONCE informó este miércoles de que 148 estudiantes ciegos de Baleares se incorporan hoy a clase «en las mismas condiciones que sus compañeros». La ONCE forma en estos días a maestros para reforzar competencias digitales propias y de los alumnos.

Palma

Un total de 150 agentes de la Policía Local de Palma se encargarán a primera hora de hoy de controlar el tráfico y velar por la seguridad viaria en el entorno de los centros educativos.

Martí March: «Abrir los colegios es positivo para socializar y convivir»

El conseller March hizo ayer «un llamamiento a la responsabilidad de toda la comunidad educativa para conseguir el objetivo en positivo de abrir las escuelas. Que los colegios e institutos estén abiertos es positivo parala socialización, la convivencia, las emociones y también para aprender a respetar las normas. Si no abrimos, las consecuencias pueden ser más negativas. Retrasar el inicio de curso no sería una solución. ¿Hasta cuándo habría que retrasarlo? ¿Cuáles son los parámetros?». March destacó que «el absentismo no es aceptable. Es Salut quien decide si un alumno puede o no ir a clase. En último extremo para estos casos está la Fiscalía de Menores».