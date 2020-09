Confinada la tripulación de un yate de la familia real catarí en Palma

La tripulación de un yate de lujo de la familia real catarí, se encuentra confinada en el interior del barco, amarrado en el Club de Mar (Palma), tras haber dado positivo en coronavirus.

Uno de los tripulantes del Yasmine of the Sea dio positivo en una prueba de PCR tras tener síntomas leves de dolor de garganta. Los responsables de la embarcación están a la espera de un contranálisis para verificar el resultado y el resto de los tripulantes se ha sometido a pruebas PCR para comprobar si se ha producido contagio, según un comunicado emitido desde el Club de Mar.

Desde que se detectó el positivo, la tripulación permanece confinada en el barco y únicamente baja a tierra para depositar residuos en el contenedor. Tan pronto como se tuvo el resultado de la prueba, el capitán del barco informó a Sanidad Exterior a través de su empresa consignataria para recibir indicaciones sobre cómo actuar. Hasta que se acuerde un protocolo, el personal permanecerá en cuarentena.

El Yasmine of the Sea es autosuficiente y, por tanto, la cuarentena se realizará en su interior sin problemas de suministro. No obstante, el armador del barco ha alquilado una casa por si fuera necesario separar a parte de la tripulación.

Desde Club de Mar informan que ningún trabajador ha tenido contacto directo con la tripulación, al que únicamente se ha prestado servicio de amarraje.

El barco está en Mallorca desde el pasado domingo, anteriormente estuvo en Valencia, Ibiza y Cerdeña.