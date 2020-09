Las instituciones habilitarán unas 300 plazas para los mayores asintomáticos

El l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), con la colaboración de la Conselleria de Salut, habilitará unas 300 plazas de residencias para los mayores asintomáticos con COVID-19.

El presidente del IMAS, Javier de Juan, ha precisado que se dedicará un centro privado (aún no se ha decidido cuál) a los positivos asintomáticos para poder organizar mejor la atención con los equipos de refuerzo y otro para los residentes que no se han contagiado que viven en residencias con muchos casos positivos.

Además, en las próximas semanas se abrirá una residencia nueva de 150 plazas y se podrá ofrecer ese espacio para los positivos asintomáticos que se vayan detectando en las residencias. Se trata de una residencia de una entidad privada, ubicada en General Riera, con la que el IMAS está negociando. La intención es que pueda estar abierta este mes.

El presidente del IMAS ha destacado que se hará «especial hincapié en el aislamiento de las personas con COVID-19» que viven en las residencias con la finalidad de evitar la propagación del virus. De Juan ha destacado que en esta segunda oleada se están detectando mucho casos asintomáticos.

Se habilitará un hotel en la Playa de Palma

Por otra parte, De Juan ha avanzado que se habilitará un hotel en la Playa de Palma para las personas que no puedan realizar el aislamiento de forma correcta en su domicilio.

Estas personas no pueden ir al Palma Bay porque allí no tienen asistencia; se trata de un centro para personas que no tienen ningún tipo de dependencia, pero de las que sí se realizará un seguimiento. También podrían acudir algunas personas sin hogar.