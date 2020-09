¿Hasta cuándo durará la DANA?

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemat), alerta por lluvias intensas y fuertes tormentas en el área mediterránea peninsular y Baleares.

Como consecuencia de la formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el área mediterránea, entre las Baleares y la costa peninsular, que permanecerá con alta probabilidad en esa zona hasta este miércoles, se producirá una situación de notable inestabilidad.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS INTENSAS

- Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

- Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

- En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

- Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

- Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

- No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.