Educació mantiene el inicio de curso este jueves pese a que los docentes piden que se atrase

La Conselleria d’Educació mantiene sus previsiones y el curso escolar comenzará este mismo jueves pese a la petición de los docentes de que se retrase la vuelta a las aulas para evitar contagios. Fuentes de la Conselleria aseguran que, en las condiciones actuales, el curso se mantiene como se ha organizado.

El inicio será el jueves de manera escalonada, con un máximo de 150 alumnos por día o con un 10 por ciento de alumnos en aquellos centros con más de 750 alumnos. Habrá medidas de seguridad para minimizar los contagios.

Petición de los docentes

La Permanente de la Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca envió un comunicado en el que se pide que no haya inicio de curso hasta que no se den las condiciones sanitarias para garantizar un retorno seguro a las aulas. Los docente se sumaron a la petición realizada días antes por el Sindicato de Médicos de Baleares y por el Colegio de Médicos.

Los docentes explicaban en su comunicado que el colectivo médico alerta de que la cifra de casos de coronavirus está fuera de control y considera que no es recomendable el inicio de las actividades lectivas para evitar el colapso de los servicios sanitarios.

Los docentes recuerdan, además, que las instrucciones para el inicio de curso con la redistribución de espacios y la asignación de nuevo profesorado llega tarde. «El margen de tiempo es totalmente insuficiente pata que los grupos de convivencia estable sean más seguros», señalan en su comunicado.

Los docentes pedían un informe de la Direcció General de Salut Púbica sobre la conveniencia o no se empezar las clases, pero la Conselleria d’Educació ya ha descartado cualquier cambio de fechas.

El Govern ha contratado personal de refuerzo para bajar la ratio de las aulas y el Ajuntament de Palma y otros consistorios de las Islas han cedido plazas, calles y todo tipo de instalaciones públicas para que se puedan guardar las distancias.