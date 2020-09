Otro diputado de Ciudadanos en el Parlament da positivo en COVID-19

El diputado de Ciudadanos Maxo Benalal también ha dado positivo en el brote del nuevo coronavirus. Este jueves se conoció que la portavoz de Ciudadanos en la Cámara balear, Patricia Guasp, había dado positivo en la prueba PCR tras notar algunos síntomas.

Benalal ha comunicado la noticia en su cuenta personal de Twitter. «Siguiendo los protocolos de Salud, tras el positivo en COVID de mi compañera de grupo, me realizaron ayer una PCR y esta mañana me han informado que he dado positivo», ha explicado.

En el mensaje, el diputado -que es secretario segundo de la Mesa del Parlament- también indica que se encuentra «bien y con fuerzas».

El Parlament balear activó este jueves, con la Conselleria de Salud, los protocolos COVID después de que la diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en la Cámara balear, Patricia Guasp, diera positivo por coronavirus.