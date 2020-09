Yolanda Díaz: «En Baleares ya hemos pagado más de 750 millones en los ERTE»

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado algo insólito en un representante de Podemos: que los empresarios, al menos los empresarios turísticos, elogien su gestión. Estos días ha participado en Palma en un foro de Exceltur y este viernes presidirá la Mesa de Diálogo Social que debe decidir la prórroga de los ERTE, algo ya garantizado.

Con la duda de los ERTE ya despejada, ¿qué pasa con el permiso retribuido para padres que tengan que cuidar a sus hijos si enferman?

—Ya hay dos mecanismos de protección en vigor en estos momentos: está la incapacidad temporal por cuarentena con la base reguladora del 75 % y tenemos también el Plan Me Cuida, que da derecho de preferencia a trabajador para que adapte su jornada. Ahora tenemos que avanzar y ampliar la cobertura para que si los hijos tienen que estar en casa, extender la incapacidad temporal de cuarentena a ese supuesto.

¿Pero está trabajando todo el Gobierno o solo Podemos, porque la postura no está clara?

–Está trabajando todo el Gobierno porque todos estamos de acuerdo. Son cuestiones técnicas que a veces resulta complicado explicar pero créame que todo el Gobierno central está en esta línea. A veces hablamos ministerios que no son del ramo y surgen problemas de comunicación, pero en esto trabajamos juntos.

Tal vez el problema esté en la sensación de descoordinación, que el PSOE dice una cosa y Podemos la contraria, o viceversa.

–No. El vicepresidente segundo lo dejó claro ayer, aunque reconozco que se manejan conceptos que son diferentes y eso puede crear confusión porque técnicamente una incapacidad no es un permiso.

Otra sensación: que Podemos está desdibujado en este Gobierno.

–Creo que estamos demostrando que trabajamos en un Ministerio que está en el centro de las políticas económicas con medidas muy positivas para el conjunto del país.

Costó mucho que se aprobara el ingreso mínimo vital y ahora cuesta mucho que se pague. ¿Qué está pasando?

–Esta es una competencia del ministro Escrivá que debería responder él, pero le anticipo que el ingreso mínimo vital es de nueva construcción y la Tesorería es muy eficaz cuando cuenta con todos los datos. Ahora no es así, porque falta esa incorporación de datos.

¿De dónde saldrá el dinero para todo esto?

–La UE ya ha asegurado que llegarán casi 22.000 millones de euros, que irán directamente a los ERTE. Tenemos absoluta tranquilidad, porque hay recursos para ello.

¿Cuánto se ha gastado en ERTE hasta ahora?

–En Baleares, más de 750 millones de euros, o sea, el 12 por ciento del PIB. La nómina que hemos presentado en el mes de agosto se ha reducido en un tercio, algo que ya es asumible. Había 3,4 millones de trabajadores y ahora tenemos solamente, y digo este solamente con prudencia, 800.000.

¿Hay gobierno que aguante estas cantidades?

–Lo han hecho todos los gobiernos, Alemania, Francia, Italia... Esto es lo normal; la excepcionalidad es que esto se haga por primera vez en España. Podemos comparar la gestión de la crisis anterior, con despidos, pero nosotros quisimos hacer todo lo contrario.

Otra vía para conseguir ingresos son los impuestos ¿hay que subirlos para tener más recursos?

–El debate no es si hay que subir impuestos sino quién los debe pagar. El artículo 31 de la Constitución dice que debe haber progresividad y este es el debate. El sistema fiscal español tiene tantas bonificaciones que provoca una brecha de ingresos en relación a Europa. Ahí hay margen; también es necesario caminar en los impuestos tecnológicos o impuestos verdes. Algunos bajarán y otros habrá que subirlos y la OCDE dice que el IVA es regresivo y que hay que aumentar los impuestos a los grandes capitales.

Estas medidas igual no tienen el voto de Cs si necesitan su apoyo.

–El presidente y el vicepresidente han pactado que primero tengamos un documento de Presupuestos del Gobierno y a partir de ahí habrá negociaciones empezando por el bloque de la investidura. La hoja de ruta está clara.

¿Hay un veto de Podemos a Cs?

–Desde nuestra manera de trabajar, nunca hay vetos. El único veto que observo estos días es del PP, cosa muy preocupante. En política no se puede construir nada desde los vetos y Casado tiene un problema muy grave con la democracia, porque quiere romper el Gobierno sin respetar el resultado electoral. Es bueno que el principal partido de la oposición respete las mayorías que han elegido los españoles.

Ha llamado mucho la atención que todo el sector turístico haya alabado la gestión de una ministra de Podemos. ¿Qué les ha dicho?

–Lo único importante es que vengo a trabajar y que estoy en el Gobierno para resolver los problemas de nuestro país. Esta es mi forma de trabajar y me voy muy tranquila después de la reunión que hemos tenido.

Ha visto el drama de Balears en primera persona.

–El presidente de Exceltur me ha dicho que conozco los datos del día a día de lo que está pasando en el sector. Mantengo mi compromiso con Balears y mi visita aquí no es casualidad: he venido a conocer los problemas in situ porque sé cuál es la situación. Vendré las veces que haga falta a apoyar a Balears y a todo el sector turístico.

La reforma laboral sigue viva.

–Hemos derogado los artículos más dañinos y ahora estamos desarrollando otros, como el trabajo a distancia. Técnicamente, no se puede derogar la reforma laboral porque es jurídicamente inviable pero cumpliremos el acuerdo que se firmó.