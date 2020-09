Una campaña ‘online’ del Teléfono de la Esperanza

Con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza lanza la campaña ‘Te regalo una coma, para que sigas escribiendo tu historia’ en la que prima la versión online en todos los talleres programados debido a la crisis del coronavirus. Entre las novedades, destaca una guía de orientación y prevención para familias y afectados, un taller sobre la prevención del suicidio en los medios de comunicación y una línea audiovisual disponible en internet sobre un testimonio real y seis cortometrajes bajo el tema ‘Agarra la vida’.

«Cuando estás inmerso en el problema, te bloqueas, te ofuscas y no ves la salida. Si estás distanciado, es cuando sí puedes visualizar las ayudas. Al final, el lema de este año te dice que cuando tengas una idea suicida, no le des una respuesta irreversible. Si no que te regalamos la coma para continua», expresa la nueva presidenta del Teléfono de la Esperanza en Balears, Antònia Torres, acompañada por el portavoz Lino Salas, quien recuerda el trabajo que lleva haciendo el Teléfono en Balears desde hace casi 30 años «porque este problema sigue siendo un tema tabú, y nos hemos dado cuenta todos estos años que al comunicarlo, al hablar, esta conducta suicida se puede prevenir».

El programa presenta para esta campaña seis actos, entre las que se destaca el propio día 10 de septiembre un encuentro online con profesionales y familias que han padecido un episodio suicida, donde además cada una de las 29 sedes encenderá una vela, mientras que la lectura del manifiesto será a través de una plataforma digital.

Una guía que orienta, ayuda y previene

La nueva guía del Teléfono de la Esperanza se titula ‘Cómo prevenir y actuar ante el suicidio’ y recoge testimonios reales de más de 20 años de trabajo. Este manual «básico» pretende mostrar que afrontar el problema, visualizarlo y comunicarlo puede prevenir el problema.