Los directores de los centros salen «más confusos» de su reunión con Armengol

Nada satisfechos salieron este jueves la inmensa mayoría de los directores de centros educativos de Primaria y Secundaria de Baleares de sus respectivas reuniones por videoconferencia con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y con el conseller d’Educació, Martí March, y su equipo departamental.

Los responsables docentes plantearon multitud de dudas y cuestiones a los responsables del Govern ante el inicio de curso y muchos de ellos destacaron que «finalmente no han sido resueltas».

La presidenta de la Associació de Directors d’Infantil i Primària de Mallorca (Adipma), Joana Maria Mas, señaló que «hemos salido de la reunión mucho más confusos y desconcertados. No hay respuestas ni directrices claras y homogéneas. No queda claro cómo quedan las ratios. Nos obligan a que los espacios que aprovechamos como aulas -gimnasios, bibliotecas o laboratorios, por ejemplo- permanezcan como tales durante años. La casuística de los comedores escolares puede ser muy variada: comer en las aulas, llevar la comida a casa, cómo trasladar los platos a comedores habilitados en plantas superiores... En ningún caso hay respuestas claras».

Mas también critica que no haya llegado «todo el mobiliario de las aulas, que es absolutamente fundamental para organizar la semipresencialidad. Los pupitres dobles sólo sirven para un alumno. También en el tema del comedor, resulta que el monitor puede servir los platos, pero no puede intervenir para nada más. El material didáctico, como puzzles, libros de cuentos o juegos de construcción, se puede compartir entre diferentes grupos estables, pero no queda claro quién se va a encargar de desinfectarlo cada vez que se usa. Todo acaba siendo muy confuso. Parece como si dejaran que cada centro se las arregle como pueda. Empieza a extenderse cierta angustia y las empresas de comedor también se muestran muy preocupadas».

Ante esta situación, la directora indica que «hemos planteado la posibilidad de retrasar el inicio de curso hasta que todas estas cuestiones se hayan solucionado, pero el Govern lo descarta».

Finalmente, Mas advierte de que «en estos últimos días están llegando nuevos alumnos que obligan a desdoblar grupos en los que no estaba previsto hacerlo, lo que nos lleva a buscar nuevos espacios. Pasar del escenario presencial al semipresencial también ha hecho necesario buscar nuevos espacios que no estaban previstos».

Por su parte, Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) consideró «inasumible» una ratio de 20 alumnos si no se destinan al menos 150 profesores más a la enseñanza concertada de las Islas. Para Llúcia Salleras, secretaria general de ECIB, «si la Conselleria d’Educació no dota al menos de 150 profesores al sector de la concertada, no podemos desdoblar unidades y, por tanto, no podemos asumir una ratio de 20 alumnos o menos por aula en Infantil y Primaria, y de 15 alumnos en la ESO». Como se recordará, recientemente, la Conselleria anunció la contratación de 30 profesores más para la concertada, pero ECIB considera que son claramente insuficientes.

Salleras subraya que «si no llegan más docentes, la ratio de las aulas se verá aumentada en más de 20 alumnos si hay que mantener la distancia de seguridad».

Publicados en el BOE los 50 millones para Balears

El BOE publicó ayer la orden que determina la cuantía para cada comunidad autónoma de los fondos estatales COVID-19 para educación. Como se recordará, a Balears le corresponden 50,2 millones de euros de un total de 2.000 millones. Esta cantidad se asigna en función de las poblaciones de 0 a 16 años y de 17 a 24 años, que en Balears son, respectivamente, 196.446 y 94.062.