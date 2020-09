Salut rastrea al supercontagiador que originó el brote en la residencia de Sant Joan

El Govern investiga quién pudo ser el supercontagiador que ha provocado el brote en la residencia de ancianos Sèniors Sant Joan y que hasta la fecha ha causado ya dos muertos y 75 contagiados de los que seis permanecen en el hospital. El Govern notificó un nuevo brote en otra residencia ubicada en Cala Estància, con 12 afectados.

Ya hay 114 positivos en residencias de la tercera edad además de 77 trabajadores, según la estadística del Ejecutivo, si bien otra cifra alarmante que se notificó este martes fueron los cinco fallecidos en un solo día. El número total de muertos se eleva a 244.

En el caso del centro de Sant Joan, el más grave de todos los que ha habido hasta la fecha, el primer contagio del que se tuvo constancia fue el de un residente que sufrió una caída y fue trasladado al hospital, donde se le realizó la prueba PCR como marca el protocolo. Fue el jueves de la semana pasada y en ese momento comenzaron a hacerse test masivos que, en 48 horas, dieron como resultado los 77 infectados, con dos fallecidos entre ellos.

Los rastreos que han comenzado en la residencia determinarán si el primer infectado fue un trabajador que cogió el virus o bien fue un familiar de uno de los residentes. Los usuarios de las residencias no tienen acceso al exterior del recinto, por los que el virus solo pudo entrar en las residencia por una de estas dos vías.

Vista de la residencia Sèniors Sant Joan donde ha habido los contagios.

Residencia zonificada

La residencia seguía este martes dividida en cuatro áreas separadas para que no haya contacto entre quienes han dado positivo y quienes aún no lo han hecho. Las cuatro áreas corresponden a pacientes confirmados positivos, pacientes sospechosos por contacto estrecho, pacientes sospechosos por sintomatología y pacientes no infectados.

La dirección de la residencia envió este martes un comunicado de prensa en el que se adoptaron todos los protocolos de seguridad una vez conocido el alcance de los contagios. Las medidas se adoptaron en coordinación con las autoridades sanitarias de las Islas para garantizar que todos los procesos eran los adecuados en cada momento.

La residencia permanece ahora cerrada, como todas en las que se detecta el virus. Los responsables de Sèniors Sant Joan informan de que entre otras medidas, se toma la temperatura al personal y familiares, ha habido contratación de personal de refuerzo para la gestión de la limpieza de las superficies y la empresa ha hecho pruebas PCR a todo el personal al que no se lo ha hecho el servicio de salud.

También se ha creado un comité de riesgo, se ha elegido, dentro de cada uno de los recintos, a una serie de personas de referencia en materia de higiene y se ha realizado un auditoría externa de calidad para verificar el nivel de calidad de los centros.

Bajan los casos

El número de nuevos casos descendió este martes de forma sensible con respecto a las jornadas anteriores. Se notificaron 174 nuevos contagios frente a las 925 altas en un mismo día. Con estas cifras, el número de enfermos baja de forma sensible y queda en 2.208 casos. El acumulado de casos positivos desde que comenzó la enfermedad llega a 8.339 positivos.

El IB-Salut atiende en estos momentos a 6.367 personas por el contagio del virus, con 300 de ellos hospitalizados y 47 en alguna de las UCI de los hospitales de las Islas.

Por lo que respecta a la incidencia en los profesionales del sector sanitario, hay 172 con contagio activo y 371 en vigilancia. En total, se han notificado 502 502 casos positivos entre el personal sanitario desde que comenzó la pandemia a principios de año.

Las últimas cifras indican que los contagios disminuyen pero aumentan las hospitalizaciones de las semanas anteriores.