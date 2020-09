Carmen Matutes y una de sus hijas, positivas asintomáticas en coronavirus

María Monfort Matutes ha compartido en su Instagram un vídeo grabado junto a su madre Carmen Matutes en el que han respondido preguntas de sus seguidores.

Al comienzo de la grabación ambas comunican que se hallan confinadas ya que han arrojado resultados positivos en Covid-19. Ambas han aclarado que se encuentran "perfectamente" ya que son asintomáticas. Más tarde, comentan que la hermana de María, Lydia, no se encuentra allí con ellas ya que no ha dado positivo en las pruebas que se realizaron y no está confinada.

Durante los más de 10 minutos de imágenes se las ve distendidas mientras responden con sinceridad a las preguntas elaboradas por sus fans. En el vídeo queda de manifiesto la buena relación que las une.