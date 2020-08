Al menos 42 centros de Baleares piden más espacios y Educació prevé 30 aulas modulares

Al menos 42 centros educativos de Baleares, 30 públicos y 12 concertados, han solicitado a la Conselleria d’Educació la habilitación de más espacios para poder cumplir con las medidas anticoronavirus del próximo curso. En este sentido, el conseller, Martí March, explicó este miércoles que numerosos ayuntamientos han ofrecido espacios municipales y que las empresas de parques infantiles también están dispuestas a ofrecer sus instalaciones.

En cualquier caso, la Conselleria tiene una previsión de habilitación de 30 aulas modulares o prefabricadas para atender, al menos en parte, las peticiones de más espacios. De estas 30 aulas modulares, diez ya están instaladas y las 20 restantes lo harían en los próximos días o semanas, a la espera de concretar las necesidades de los centros.

Todo ello constituye una de las actuaciones previstas para el próximo curso que March presentó junto al director gneral de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, y la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font. En un marco generalizado de semipresencialidad (turnos diarios) a partir de 2º de la ESO, el resto de medidas son las siguientes:

Mascarillas

Todo el alumnado deberá llevar mascarilla a partir de 1º de Primaria, independientemente de si se mantiene la distancia de seguridad y aunque los estudiantes estén integrados en los llamados grupos de convivencia estable o ‘burbuja’. Por supuesto, todo el personal docente y no docente también deberá llevar mascarillas higiénicas y mantener la distancia de metro y medio. Sólo los alumnos de Infantil no estarán obligados a llevar mascarillas, pero sí deberán hacerlo en el transporte escolar. Los alumnos aportarán sus propias mascarillas, aunque los centros deberán contar con estos elementos de protección en caso de olvidos o roturas. Los grupos estables se mantendrán en las actividades extraescolares, sobre todo en el comedor. En el transporte escolar no será posible hacerlo.

Incorporación

En los centros en los que sea necesario, la incorporación del alumnado se iniciará progresivamente con los alumnos de Infantil y 2º de Bachillerato, sin superar los 150 estudiantes por día. En los centros que cuenten hasta 750 alumnos matriculados, el plazo máximo para esta incorporación será de 5 días lectivos. Si se supera este número de alumnos, el plazo será de diez días lectivos. También, a criterio de cada centro, se podrán establecer horarios escalonados de acceso.

Autorización y declaración

Las familias deberán firmar una autorización para que se les pueda hacer una prueba PCR si es necesario y una declaración responsable en la que se comprometerán a no llevar a sus hijos al centro si presentan síntomas, seguir las normas establecidas en los protocolos y mantener informados a los centros. La Conselleria asegura que si un docente da positivo o entra en cuarentena, será sustituido en 24 horas.

Grupo específico

En la central de coordinación del COVID-19 del Govern habrá un equipo específico dedicado al ámbito educativo, integrado inicialmente por 20 personas, informó Maria Antònia Font, pero que podrá ser ampliado en función de las necesidades.

Zonas confinadas

En previsión de que se declare el confinamiento en determinadas zonas de Balears, lo que obligaría a los centros de esas áreas a cerrar y poner en marcha clases telemáticas, Martí March señaló que «se habilitarán los recursos necesarios para que ningún alumno quede descolgado de la escolarización por culpa de su situación social o económica. Si llega a haber esos confinamientos, habrá que ver de qué tipo son y su límite en el tiempo. De todos modos, los planes de contingencia de los centros ya prevén ese escenario. Hemos incorporado 458 profesores para atender este curso atípico, pero no descartamos más contrataciones».

El conseller March destacó que «con todas estas medidas, los centros educativos serán uno de los espacios más seguros de nuestra sociedad y de los entornos más controlados para niños y jóvenes».

Hay colegios que podrán dar todas las clases presenciales

Hay centros que han informado a la Conselleria d’Educació de que no aplicarán el sistema semipresencial porque se han organizado de tal manera que su actividad podrá ser enteramente presencial, manteniendo distancias y ratios (20 alumnos por grupo). Si bien la Conselleria ha planificado un curso semipresencial con carácter general a partir de 2º de la ESO, realmente es una opción para los centros si la necesitan.