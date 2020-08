El Govern cerrará los prostíbulos de las Islas para evitar contagios

El Govern cerrará todos los prostíbulos de las Islas. Esta es una de las medidas que recogerá la resolución que aprobará el Consell de Govern este viernes con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, lo ha confirmado este miércoles, después de que la consellera de Salut, Patricia Gómez, anunciase la semana pasada que el Govern adoptaría la propuesta realizada por el Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, remitió el viernes de la semana pasada una carta a las comunidades autónomas intándolas a cerrar los los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

«Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio», ha manifestado la ministra.