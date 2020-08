La vuelta al cole en Baleares: parques, mamparas y ventilación

Los centros escolares de Baleares ya han publicado sus planes de contingencia para que puedan ser consultados por los padres de los alumnos. Todo esto a menos de dos semanas de que empiece el curso, previsto para el 10 de septiembre. Basados en las directrices de la Conselleria d’Educació, cada centro escolar lo ha adaptado a sus necesidades. Es, podría decirse, un manual de instrucciones para moverse por escuelas e institutos en tiempos de la COVID-19.

Medio año

El panorama que dibujan los diferentes centros da cuenta de los inmensos cambios que van a vivir los alumnos de Balears después de casi medio año sin acudir a las clases. Para empezar, se manejan tres escenarios en función de la situación epidemiológica de las Islas. Ya la semana pasada la Conselleria d’Educació puso sobre la mesa la posibilidad de empezar el curso en el escenario B, con restricciones, dado el repunte de casos de las últimas semanas. El escenario A contempla la nueva normalidad y el C, confinamiento total.

El escenario B supondría desdoblar los grupos de Infantil para que queden un máximo de 15 por aula, lo que supone buscar nuevos espacios. Algunos centros ya están pidiendo bibliotecas, parques o salas de entidades públicas para desdoblarse. A partir de 2º de la ESO, en este escenario podrían dar la clase on line. Todos los centros contemplan la sala de aislamiento por si hay un caso sospechoso de COVID.

Otra cuestión que se tiene en cuenta en todos los centros es la asistencia socioemocional de los niños, que han atravesado una situación difícil. Además, se intentará consolidar sus habilidades digitales así como parte del currículum que no se trabajó en el pasado curso, interrumpido por el estado de alarma.

CINCO PLANES DE CONTINGENCIA DE COLEGIOS DE MALLORCA

Madre Alberta: limpieza diaria y comida en el aula

Este centro concertado cuenta con alumnos desde Infantil hasta Bachillerato. En su Plan de Contingencia se extreman las medidas de higiene, se ofrecen instrucciones para la entrada y salida de alumnos (con hasta ocho puntos de acceso diferentes) y además, se cuida de manera especial el aspecto emocional de los estudiantes.

Portátiles

Los alumnos a partir de 4º de ESO y todo Bachillerato deberán llevar su propio dispositivo portátil. En el escenario B, las asignaturas optativas se llevarán a cabo por ordenador y en el aula, que usarán todo el día.

Limpieza del uniforme

La higiene se extrema y en el caso de los alumnos de Infantil, cada día deberá lavarse el uniforme. Como en los demás centros escolares, se prima la ventilación, con apertura de puertas y pasillos.

Comer en el aula

También se evita que los alumnos se muevan por el centro de manera indiscriminada, por lo que el centro establece recorridos señalizados. Los alumnos de Infantil comerán en las aulas y en su propia mesa.

CEIP Robines: sin extraescolares y patio en el parque

Este centro público de Binissalem cuenta con alumnos de Infantil y Primaria, que tendrán diferentes accesos. Para poder hacer frente al desglose de grupos, han solicitado al Ayuntamiento un parque municipal cerrado para que los alumnos del segundo ciclo de Primaria puedan contar con un gran espacio en el que disfrutar del recreo.

Condicionados

Este colegio ya advierte en el escenario A que esta inversión de personal en el centro «nos condicionará muchísimo a la hora de poder cubrir bajas de maestros o cualquier otra situación inesperada que se produzca».

Espacios alternativos

En el caso de que se decrete el escenario B, se subdivirán todos los grupos, «buscando espacios alternativos en el municipio». Las reuniones de inicio de curso se harán en espacios exteriores (patios o porches).

Sin extraescolares

Dado que se crean grupos estables de convivencia, «por coherencia este curso no deberíamos ofrecer actividades extraescolares». Con el objetivo de permitir la conciliación, habrá un servicio de guarda hasta las cinco.

Lluís Vives: de 4 a 6 patios y 6 turnos de comedor

Este centro privado de Palma imparte educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP, dividido en tres centros: en la calle Jesús, Can Domenge y en la calle Jordi Villalonga y Velasco. Con una variedad tan amplia de estudios y alumnos de tantas edades, se trabaja en el cuidado tanto de pequeños como adolescentes con diferentes necesidades.

Nuevos patios

En este nuevo curso el edificio del centro de Palma pasa de cuatro a seis patios. Además, según su plan de contingencia, se marcará en el suelo la separación de los diferentes grupos burbujas para que no se mezclen.

Pasar lista ‘on line’

Con la toma de temperatura cada día en el colegio (límite de 37,5ºC), los alumnos se quedarán en el aula y se desplaza el profesor de la asignatura. También se pasará lista a los alumnos que estén en casa con clases on line.

Comedor y ventilación

Se contempla la puesta en marcha de hasta seis turnos de comedor en el centro de la calle Jesús. En todo el centro se primará la apertura de ventanas y puertas para que la ventilación minimice los riesgos.

IES Sant Marçal: primer día de apoyo emocional

Situado en el municipio de Marratxí, es un centro con una importante concentración de alumnos. Con ESO y Bachillerato y FP, no hará desdoblamientos, sino que tendrán dos profesores en el aula. Al llegar se analizará la situación socioemocional y curricular, destrezas digitales y se reforzarán los conocimientos de seguridad e higiene.

Desplazamiento

En el escenario A y B se intenta minimizar el desplazamiento de alumnos por el centro escolar; deberán quedarse en el aula. En este caso será el profesorado el que se desplace. Conserjería llevará un registro de cualquier visita.

Distancia imposible

Ya que resulta imposible mantener la distancia de seguridad en el centro, los alumnos deberán usar mascarillas en todo momento. Además, se retira el mobiliario que no sea imprescindible.

Desdoble

En el escenario B, 1º y 2º de ESO estarán desdoblados con clases presenciales y tendrán semipresenciales 3º y 4º de ESO y Bachillerato. Dos días a la semana, los alumnos recibirían una hora lectiva presencial de cada materia.

CEIP Sa Indioteria: calzado nuevo y mamparas

Este colegio público de Palma, como los demás, intenta que los alumnos no interactúen con otros grupos en el patio, marcando distancia con elásticos que parcelan el patio. No podrán pasar más de tres maestros por la misma clase el mismo día. Los niños meriendan en el aula antes del patio y llevarán su propia agua, no habrá fuentes.

Cambio de calzado

El personal del centro de 0 a 6 años y los niños utilizarán un calzado diferente dentro del aula, que quedará dentro del colegio. Se recomienda una limpieza diaria de batas y el uso de ropa exclusivamente laboral.

FFP2, pantalla y bata

Si el alumno que presenta síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica, el adulto que le acompañe hará uso de una mascarilla de protección FFP2 sin válvula, además de una pantalla facial y una bata de un solo uso.

Sala de aislamiento

El alumno con síntomas será llevado a la sala de aislamiento y no quedará solo en ningún momento. Se mantendrá la distancia física teniendo en cuenta su edad. Si hay mampara de protección, usarla si el niño se encuentra bien.