«Ya abrimos el ocio, ahora toca la educación»

Psicólogos y pedagogos advierten de la necesidad imperiosa de volver al colegio. «Ya abrimos para el ocio, ahora es el momento de la educación. Ya se priorizó la temporada turística y ahora toca la vuelta al cole. Pero debemos asegurar la educación porque se está perjudicando el aprendizaje», coinciden psicólogos infantiles y pedagogos.

«No hay ningún problema si los niños tienen que estar metidos en sus clases. Tienen una sensación del espacio y el tiempo diferente a la nuestra y lo van a pasar genial siempre que les demos herramientas y juegos para estar en clase», dice Esther Ureña, psicóloga y profesora asociada de la UIB.

Advierte que los niños están «ante un reto más académico que emocional. Llevan cinco meses sin hábitos de trabajo ni estudios y aunque han tenido clase on line, no ha sido de la misma intensidad». Las incógnitas del inicio del curso inquietan a padres y profesores, pero Ureña advierte que «tenemos que asegurar la vuelta al cole porque es muy importante que no pierdan las habilidades sociales, las rutinas, la resolución de conflictos... No podemos fallar a los niños».

Reticencia

Admite que «los niños están deseando volver al cole con sus amigos, aunque sienten cierto nerviosismo, a veces transmitido por su entorno». En cuanto a los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio «hay que entenderlos, cada uno interpreta la información a su manera. Es comprensible su reticencia pero lo ideal es que estén en el colegio».



Y añade que tienen «interiorizados los protocolos. Los niños saben estar confinados, llevar la mascarilla... Hay que transmitirles tranquilidad».

En la misma línea se manifiesta Francesca Salvà, profesora de pedagogía aplicada en la UIB, al destacar que «es imprescindible bajar las ratios, que no se mezclen los grupos burbuja. Se está cerrando una propuesta común de Sanidad y Educación que estará lista a final de esta semana». Pero también advierte que «lo que está pasando es reflejo del valor que se le da a la educación. El turismo es la base de la economía, no lo dudamos Pero ahora es la hora de la educación, de abrir centros para no cerrar. Ya sabemos qué hay que hacer para que no se descontrole la situación en las escuelas», dice Salvà.

Doctora en Pegadogía y reconocida figura de la educación balear, Salvà aboga por «llegar al consenso entre equipos directivos, padres, profesores y administración educativa». Y advierte que «no es discutible: los colegios tienen que abrir sí o sí. Estos meses se han visto muchas desigualdades y la escuela necesita más recursos».