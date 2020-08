Así es el escenario de semipresencialidad que se plantea Edicació

El Govern se plantea ahora que la vuelta al cole sea semipresencial a partir de los 14 años, debido a la evolución de la pandemia en las Islas. Se trata del segundo de los tres escenarios previstos. No obstante, desde la Conselleria d'Educació han precisado que Baleares siguen en el escenario A (presencialidad); el tercer escenario, que no se contempla es el C (confinamiento).

En el caso de que Baleares pase al escenario B En el escenario B: Con medidas restrictivas

- Consensuar previamente unos criterios de redistribución de grupos y asignación de tutorías manteniendo las familias informadas. En caso de necesidad

hacer subgrupos para cumplir con las medidas de seguridad, cada subgrupo debe tener asignado un docente de referencia (cotutor) y se debe

prever su equipo educativo. Este cotutor se coordinará con el tutor y se encargará de la acogida del alumnado, atender las demandas y / o

carencias detectadas, facilitar la integración en esta nueva realidad, etc.

- Realizar sesiones de tutorías grupales e individuales así como en el escenario A.

- Priorizar la atención al alumnado sobre el trabajo de objetivos de área / competencia, con un trabajo lo más globalizado e interdisciplinar posible.

- Realizar demandas al servicio de orientación educativa cuando se detecte alumnado con una situación sociofamiliar especialmente vulnerable.

- Hacer un seguimiento mensual por los PTSC de la asistencia del alumnado, especialmente del considerado en situación de vulnerabilidad. iniciar

los protocolos de absentismo cuando se detecte una situación de riesgo.

- En cuanto a las actividades de adaptación en la etapa de infantil, se harían en las mismas condiciones que en el escenario A, de acuerdo con la Resolución

conjunta del Consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 6 de julio de 2020 por la que se aprueban las

medidas excepcionales de prevención y contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la

Covidien-19 para los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el curso 2.020-2.021.