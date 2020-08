Baleares suma dos nuevos muertos con coronavirus y 222 contagios

Baleares suma dos nuevos muertos con el brote del nuevo coronavirus, ambas de residencias de la tercera edad, y 222 contagios en los tres últimos días, según la información de última hora que ha sido facilitada este lunes por la Conselleria de Salut.

Se trata de unos datos bastante malos, ya que desde el pasado 20 de julio la COVID-19 no se cobraba vidas en las Islas. Además, el número de casos activos se ha incrementado de forma significativa. En concreto, hay 846 casos, 189 más que este viernes.

Si se toman como referencia las cifras de hace una semana, el incremento de casos activos ha sido de un 158,71 %, ya que el pasado lunes había 327.

Desde el inicio de la crisis sanitaria se han contagiado 3.380 en las Islas y han fallecido 232 personas. Por otro lado, 2.302 personas se han curado, 31 más que el viernes.

El Servei de Salut ha informado que hay 1.233 personas atendidas por contagio de SARS-CoV-2. De estas personas, 98 casos reciben atención hospitalaria (10 en la UCI) y 1.135 en primaria. Entre estos casos se incluyen también personas con infección por COVID-19 superada.

Por islas, en Mallorca hay 92 personas hospitalizadas (35 de las cuales por causas sociales, no clínicas) y 10 de las que se encuentran en la UCI. Por su parte, 1.076 personas son seguidas en el domicilio por parte del servicio de atención primaria. En Menorca no hay ninguna persona ingresada en el Hospital Mateu Orfila y 20 son atendidas en el domicilio por parte de primaria. En Ibiza hay seis las personas hospitalizadas. Además, 39 casos confirmados son seguidos en Ibiza en el domicilio con atención por parte de sus centros de salud; en Formentera no hay ninguno en seguimiento domiciliario.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 166 que se encuentran en vigilancia (147 en Mallorca, 6 en Menorca y 13 en Ibiza) y 34 que tienen el contagio activo (32 en Mallorca, 1 en Menorca y 1 en Ibiza) . En total, se han notificado 392 casos entre el personal sanitario desde que comenzó la pandemia.

Los laboratorios de los hospitales públicos de la comunidad, así mismo, han llevado a cabo 208.739, lo que supone 6.269 más que el viernes. En total son 165.135 PCR, 10.820 tests rápidos de anticuerpos y 32.784 serologías.

En cuanto a la situación en las residencias de la tercera edad, los centros han notificado que dos personas han muerto, y el total acumulado de usuarios de residencias que han perdido la vida es de 91. También hay una usuaria positiva, la cual permanece ingresada , y 6 trabajadores tienen el contagio activo.

En las residencias para personas con discapacidad no hay ningún caso activo.

Cabe recordar que este lunes la Conselleria de Salut también ha informado del aislamiento de ocho profesionales sanitarios del centro de salud de Vilafranca.